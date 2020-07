Estate, tempo di grigliate all’aperto: come cucinare la chianina e le altre carni del mondo

L’estate in Italia fa rima con le vacanze, con il mare, con i falò di notte sulla spiaggia, ma anche con le gite in montagna, alla scoperta delle alture e delle vallate che, dalle Alpi agli Appennini, riprendono vigore nel corso della bella stagione. Uno dei riti legati all’estate è senza dubbio quello della grigliata all’aperto, immancabile appuntamento ferragostano di ogni paese dello stivale.

Le carni di bovino sono, ovviamente, tra le protagoniste delle tavole e dei pic-nic. Dalla Piemontese alla Maremmana, dalla Marchigiana alla Podolica: il Bel Paese può vantare tra le migliori razze e tra i più succulenti tagli di carne al mondo. Negli ultimi anni, anche nel nostro paese, è aumentato il numero degli appassionati di alcuni tagli di carne tipici di tradizioni culinarie estere. Il churrasco (la grigliata mista tipica del l’Argentina e del Sud del Brasile), l’asado o la famosa picanha, ormai, fanno parte del nostro linguaggio quotidiano e, in questo senso, trovano sempre più spazio sulle nostre tavole. Nel particolare, il taglio della picanha (o il controfiletto), molto popolare in Sud America, è una delle carni che meglio si presta a finire sulle nostre grigliate estive. Si tratta di un pezzo succoso, che si cuoce anche abbastanza facilmente, tanto da diventare un must per gli appassionati dei barbecue del mondo.

Ma la regina indiscussa delle carni in Italia è la Chianina. Stiamo parlando di una delle più antiche razze bovine del mondo, i cui animali, un tempo, venivano utilizzati e allevati come buoi da lavoro, mentre oggi sono tra gli ambasciatori delle tipicità tricolori nei mercati statunitensi e asiatici. Tipica della Val di Chiana in Toscana (da cui prende il nome), la razza chianina può vantare animali di taglia gigante (i maschi raggiungono il peso di quasi 2 tonnellate). La sua carne è tra le più sapide in circolazione (motivo per cui i toscani consigliano di salarla poco in cottura) e presenta un livello di durezza molto basso.

Cucinare la chianina: ecco i segreti per una grigliata perfetta

Tra gli utilizzi più famosi e noti di questa particolare e pregiata razza di carne troviamo la bistecca fiorentina, piatto conosciuto in tutto il mondo e simbolo di un’intera area dell’Appennino centrale in Italia ed in particolare delle province di Arezzo e Siena. La cottura delle carni chianine, in sostanza, richiede pochi elementi, essendo la stessa una tipologia di carne molto magra.

Se si opta per la classica cottura sulla griglia, è necessario sapere che le carni chianine richiedono una rosolatura graduale. I tagli conservati in frigorifero (o nelle celle di raffreddamento) vanno lasciati riposare a temperatura ambiente almeno tre ore prima di essere adagiati sulle griglie e sulle braci per la cottura, pena la perdita di tutti i succhi che si avrebbe a causa dello sbalzo termico. Un’azione fondamentale e propedeutica alla cottura vera e propria di questa carne è quella del massaggio con olio extravergine di oliva (meglio se originario della Toscana) e poco sale su entrambi i lati del taglio prescelto, così da facilitarne e migliorarne la cottura.

Adesso siamo pronti per adagiare su una griglia il nostro pezzo di carne, a circa 10 centimetri di distanza dai carboni roventi. A questo punto occorrono non più di cinque minuti di cottura (“al sangue”) per lato, con il nostro taglio che andrà girato soltanto una sola volta (e, rigorosamente, senza l’ausilio di forchette o utensili che potrebbero forare la carne). Il risultato sarà una bistecca dal sapore intenso, dalla superficie esterna croccante di colore più scuro e dalla polpa interna ancora rossastra e molto morbida.

Come detto, le carni chianine sono oggi allevate in più parti del mondo. Per primi furono gli americani ad esportare gli esemplari maschi oltreoceano nel secondo dopoguerra. Successivamente, alcuni tori chianini vennero trasferiti anche in Australia e nel Regno Unito dove si “incrociarono” con alcune razze locali. Soltanto, però, quelle delle province senesi e aretine possono vantarsi del marchio IGP “Chianina Classica”.