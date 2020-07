Lavori stradali e restringimenti di carreggiata

I lavori stradali finalizzati all’installazione di infrastrutture telefoniche che partiranno lunedì 20 luglio comporteranno fino all’ultimo giorno del mese in orario 8,30-17,30 il divieto di sosta con rimozione forzata in via della Cella dal civico 1/A al civico 3 e un restringimento della carreggiata in via Setteponti in corrispondenza dell’incrocio con viale Amendola e della rotatoria di via Turati, nel tratto di fronte al limitrofo distributore di benzina, di fronte ai civici 20 e 1 e in corrispondenza dell’incrocio delle Forche, in via Mochi di fronte ai civici 32, 37 e 65, in via Fossombroni in corrispondenza dell’incrocio con viale Santa Margherita e di fronte ai civici 9, 11, 14 e 61, in viale Santa Margherita in corrispondenza degli incroci con via Fossombroni e via Tarlati e di fronte ai civici 25, 25/C, 27 e 28, in via Tarlati in corrispondenza degli incroci con viale Santa Margherita, via Buonconte da Montefeltro, via Porta San Biagio e via Pietramala e di fronte ai civici 4, 12, 17, 26, 31, 32 e 36, in via Buonconte da Montefeltro in corrispondenza degli incroci con via Tarlati e via della Cella e di fronte ai civici 4, 26, 41 e 59, in via della Cella in corrispondenza dell’incrocio con via Buonconte da Montefeltro e tra i civici 3 e 28.

