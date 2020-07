La Top Ten dello scaffale

TOP TEN

1. Il colibrì

di Sandro Veronesi, La nave di Teseo (€ 20.00)

2. Riccardino

di Andrea Camilleri, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

3. Cambiare l’acqua ai fiori

di Valérie Perrin, E/O (€ 18.00)

4. Come un respiro

di Ferzan Ozpetek, Mondadori (€ 17.00)

5. I monaci Silvestrini e la Toscana (xiii-xvii secolo)

a cura di Francesco Salvestrini, Leo S. Olschki Editore (€ 26.00)

6. Le ossa di Berdicev

di John e Carol Garrard, Casa editrice Marietti 1820 (€ 29.00)

7. Trio

di Dacia Maraini, Rizzoli (€ 16.00)

8. La misura del tempo

di Gianrico Carofiglio, Einaudi (€ 18.00)

9. L’ombra del vento

di Carlos Ruiz Zafòn, Mondadori (€ 14.00)

10. Le incredibili virtù dei succhi verdi

di Colette Hervé Pairain, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 9.90)

LO SCAFFALE

APRIRE UN LOCALE TI ROVINA LA VITA – SE NON SAI COME FARLO

di Luca Malizia, Ghoga Edizioni ( € 19.70)

“E’ facile fare soldi con un locale!”: è questa la convinzione di tutti quelli che aprono un bar e credono di sapere come mandarlo avanti. Tuttavia il 96% dei locali che apre in Italia fallisce. Significa che 96 persone su 100 che decidono di aprire un bar o un locale si rovinano la vita bruciando i propri risparmi e si ritrovano a chiudere con migliaia di euro di debiti da pagare. Significa che solo 4 persone su 100 riescono a non fallire. E probabilmente solo 1 persona su 100 riesce a guadagnare veramente e cambiare vita aprendo il proprio bar.

Luca Malizia, fondatore con Ilias Contreas della Mixology ACADEMY www.corsiperbarman.it, nel suo libro scritto in collaborazione con Marco Improta: “Aprire un locale ti rovina la vita – Se non sai come farlo”, fornisce un metodo ‘scientifico’ messo a punto dagli autori per non sbagliare.

Il volume fornisce anche un test con 35 domande e risposte chiave per valutare e applicare un buon progetto. Libro dedicato ‘a chi ha il coraggio di cambiare per realizzare il proprio sogno’, è insomma una vera e propria guida pratica.

L’INFINITO VIAGGIARE. ABRAMO E ULISSE

di Ludwig Monti e Brunetto Salvarani, EDB Edizioni (€ 9.00)

Ci sono viaggi che non lasciano segno; si parte e si ritorna come si era prima, anzi più impoveriti e a volte svuotati. Altri viaggi, invece, sono motivo di trasformazione: è la nostra stessa vita che si modifica in modo inaspettato. Abramo è chiamato a camminare, ad andare verso una terra che non conosce, ma a partire da se stesso e camminando verso se stesso, iniziando un percorso di scoperta interiore. Il cammino sarà costituito da itinerari geografici, scoperte, esperienze umane e spirituali, tra una terra promessa da accogliere e un figlio desiderato. Ulisse, a differenza di Abramo che deve trovare il cammino camminando, ritorna alla sua Itaca viaggiando in mare sperimenta avvenimenti meravigliosi guidato dalla virtù e dalla conoscenza.

Alla fine, entrambi i cammini, si confrontano col sacro. Abramo lo coglie attraverso l’ascolto, l’ubbidienza, e la fede in Dio, che rimane nascosto ma determinante per la sua vita. Ulisse, attraverso la ricerca tormentata della sua stessa umanità.

di Claudio Zeni