Pic nic e spettacolo in agriturismo con Coldiretti

Una splendida serata in agriturismo. Un pic nic sotto le stelle e un bello spettacolo, nella meravigliosa scenografia della valle del Tevere, sulle sponde del lago della diga di Montedoglio. E’ stato il modo scelto da Coldiretti per passare una bella serata in compagnia, gridando forte e chiaro che il mondo dell’agriturismo è pronto a tornare ad essere fruito, vissuto e goduto in tutto il suo splendore. Poche piccole precauzione, come indossare la mascherina quando non si può mantenere la distanza minima di sicurezza o come evitare assembramenti, sono di semplicissima applicazione nelle nostre meravigliose campagne.

Coldiretti Arezzo aveva organizzato per ieri sera un appuntamento che ha avuto qualcosa di magico, all’Agriturismo Le Ceregne Bio di Pieve Santo Stefano. La struttura si trova in realtà sulla sponda nord-ovest del meraviglioso lago della diga di Montedoglio, ad alcune centinaia di metri dall’invaso ed in posizione panoramica, che permette di vedere gran parte dello specchio d’acqua. La cena è stata consumata come un pic nic. Sotto la volta del cielo che imbruniva, in mezzo ad uno dei campi dell’agriturismo. Usando balle di fieno come sedie e tavoli, per poter mantenere le distanze minime, ma soprattutto per disporsi intorno al palcoscenico naturale, che ha ospitato un bello spettacolo: il “Diario di Eva”, monologo di Dario Fo e Franca Rame, portato in scena apposta per la serata. Il tutto accompagnato dalle prelibatezze di diversi produttori di Campagna Amica, perché le aziende di Coldiretti collaborano sempre fra loro nella realizzazione di tutti gli eventi e le iniziative. Ma al di là della splendida serata, il messaggio più importante lanciato a piena voce è quello di tornare alla normalità. Quella forma di normalità che ci obbliga comunque ancora ad evitare gli assembramenti e rispettare quelle piccole e semplici regole che ancora sono in vigore contro la diffusione del Covid-19. Ma una vera normalità, se vissuta nelle strutture agrituristiche del nostro territorio. Un messaggio diretto non solo ai turisti, ma anche agli aretini e a tutte quelle persone che vivono nelle nostre frazioni. Perché una giornata o un weekend nell’assoluta tranquillità garantita dalle strutture del nostro territorio, sempre comunque ad un passo dalle bellezze naturali e dagli splendidi borghi, sono ormai possibili in tutta sicurezza e godendosi a pieno il relax e la vacanza.