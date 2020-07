Porta del Foro ha un nuovo giardino di 700 metri quadri

E’ stato inaugurato ieri sera il nuovo giardino del Quartiere di Porta del Foro. Grazie alla fattiva collaborazione del Comune e di Arezzo Casa, la Chimera è riuscita ad ampliare le sue strutture, aggiungendo un’area verde di circa 700 metri quadri, interamente recintata ed accessibile direttamente dai locali del circolo di via della palestra. Un’area che avrà da ora in avanti un’importanza eccezionale per l’organizzazione di serate speciali ed eventi che sarebbero stati logisticamente difficili da realizzare – a maggior ragione in questo periodo con tutte le limitazioni imposte dalle misure di contenimento del Covid-19 – nelle altre aree della sede del Quartiere.

Grande soddisfazione espressa dal Rettore Roberto Felici, come dalle decine di quartieristi che non hanno voluto perdersi un evento di tale importanza per la Chimera. Il Quartiere di Porta del Foro ha sempre avuto, infatti, spazi più limitati e meno fruibili, rispetto agli altri tre quartieri della Giostra. Il nuovo giardino non aggiunge solo metratura, ma lo fa alzando davvero il livello dell’intera struttura. Ed essendo completamente recintato, permette di pensare anche comodamente ad iniziative per i bambini, che potranno vivere il Quartiere in tutta sicurezza all’interno di un bel giardino con un ampio prato.

I ringraziamento sono doverosi. Felici ha sottolineato quanto siano stati importanti il Comune e Arezzo Casa, che in ultima analisi ne ha concesso l’uso a Porta del Foro. Un vantaggio anche per i residenti del condominio di cui faceva parte, che non avevano modo di utilizzarlo liberamente viste le difficili condizioni in cui era tenuto finora. L’opera del Quartiere ne ha delimitato una parte ad uso esclusivo delle abitazioni, posizionando comunque un cancello senza lucchetti che permetterà ai residenti di accedere in qualsiasi momento anche alla parte dell’area verde che è adesso in uso alla Chimera.