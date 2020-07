Navigare in rete: una rivoluzione degli ultimi anni

Se fino a qualche decennio fa sarebbe stato impossibile pensare ad un mondo completamente rivoluzionato da internet, oggi la rete è una realtà più che solida e che permette di guardare al futuro con grande ottimismo.

Fin dai primi tempi la rete è stata utilizzata per scopi scientifici e rivoluzionari. Un esempio è dato dal 30 aprile 1986 quando un team di ricercatori di Pisa impegnati in un progetto del CNR, il Centro Nazionale di Ricerca di calcolo elettronico si mise in contatto con la stazione satellitare di Roaring Creek, in Pennsylvania, grazie al “Butterfly Gateway”, un computer con il nome di una farfalla ma grande come un armadio. Il nostro Paese è stato il quarto in Europa ad accedere alla rete. Subito dopo l’Università di Pisa, due connessioni furono stabilite anche con il Politecnico di Torino e con l’Università di Genova. La rete si preparava a uscire dalle mura accademiche. Nel 1991, infatti, è nato il World Wide Web (“www”), il servizio che ha resto internet accessibile anche agli utenti comuni.

A settembre del 1992 veniva inaugurato crs4.it, il primo sito web italiano accessibile da browser, creato dal Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi superiori della Sardegna. E nel 1994, ancora in Sardegna, nasceva il primo quotidiano online d’Italia: L’Unione Sarda.

Internet oggi

Oggi la rete, come abbiamo detto, è sempre più utilizzata. In Italia negli ultimi mesi è stata registrata una total digital audience di circa 42 milioni di utenti, pari al 69,6% della popolazione, collegati a internet complessivamente per 78 ore e 18 minuti (3 giorni e 6 ore). Nel giorno medio, risultano 33,2 milioni gli utenti unici che hanno navigato almeno una volta dai device rilevati, pari al 55,5% della popolazione dai 2 anni in su.

In dettaglio, sono stati 11,3 milioni gli utenti online nel giorno medio da computer (il 18,9% della popolazione da 2 anni in su), 5 milioni da tablet (l’11% dei 18-74enni) e 28,7 milioni da smartphone (il 64,3% dei 18-74enni).

Per quanto riguarda le caratteristiche demografiche degli utenti online, hanno navigato almeno una volta nel giorno medio il 54,7% delle donne dai due anni in su (16,6 milioni) e il 56,4% degli uomini (16,6 milioni).

I giovani che navigano abitualmente su internet sono oltre l’82%, 4 su 5, con quote pari all’82,7% dei 18-24enni (3,6 milioni) e l’83,7% dei 25-34enni (5,7 milioni). Tutti gli altri segmenti della popolazione adulta risultano comunque coinvolti in modo significativo.

Internet e divertimento

Internet è molto utilizzato soprattutto per il fattore divertimento. Sono tantissimi gli utenti che giocano online ai giochi più disparati, da quelli di sport fino a quelli più di nicchia come può essere NetBet Slot o i classici giochi di carte. Che si tratti di video giochi disponibili su portali appositi, o di piattaforme di gioco che necessitano di acquistare del software da installare sul proprio dispositivo domestico, la cosa non cambia. Ci sono giochi per tutti i gusti, per tutte le età e per qualsiasi grado di abilità.

Alcuni dei giochi più noti e diffusi sono i cosiddetti MMORPG; si tratta di enormi ambienti di gioco completamente in rete, in cui il giocatore si costruisce un avatar, con cui entrare in contatto con altri giocatori, interagendo in tempo reale. Inoltre l’offerta di contenuti multimediali online ha avuto un elevato impulso grazie alla banda larga, che permette di visualizzare filmati di varie dimensioni in streaming. Mentre in passato era necessario scaricare un video sul proprio dispositivo, oggi lo si guarda direttamente da internet, senza di fatto dover attendere che sia completamente a disposizione sul nostro Hard disc.

A cosa fare attenzione

Su internet però bisogna prestare attenzione a diversi aspetti. Internet è infatti una immensa risorsa che offre un’innumerevole quantità di servizi per tutti i gusti. Purtroppo, però, non tutti i servizi offerti vengono impiegati a fin di bene. Proprio per questo motivo, quando navighi su Internet, devi essere consapevole dei potenziali rischi che corri se hai intenzione di visitare certi siti e/o di compiere determinate azioni. Hacker, truffatori, ladri di identità, pedofili, cyberbulli e altri individui del genere, sono maggiormente interessati a tutti quei luoghi dove ci sono più informazioni da sottrarre e quindi più probabilità di portare a termine le loro malefatte.

Proprio per questo motivo devi stare molto ma molto attento a tutte le informazioni che decidi di pubblicare, senza magari pensarci troppo, sui vari social network e/o forum che di solito utilizzi, soprattutto quando queste informazioni riguardano proprio te stesso. Rivelare a tutti, ad esempio, che l’indomani parteciperai ad un determinato evento o visiterai un certo luogo, sono preziose informazioni che possono fare molto comodo a chi ha cattive intenzioni sia online che nella vita reale.