Orgoglio Amaranto: “Unico obiettivo auspicabile è l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C”

Questa mattina i rappresentanti del direttivo di Orgoglio Amaranto, nelle persone del presidente Stefano Farsetti, del vice Francesco Sebastiano Chiericoni e del consigliere Roberto Cuccinielllo hanno preso parte all’assemblea dei soci della S. S. Arezzo.

Su richiesta dell’amministratore unico Giorgio La Cava è stata decisa una nuova convocazione a ridosso della scadenza per l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie C.

L’assemblea di oggi è servita per un confronto diretto tra i soci e gli stessi professionisti che lavorano per l’Arezzo, ma non essendoci novità di sorta rispetto alle trattative per la cessione delle quote societarie in mano al presidente La Cava è stata decisa una nuova convocazione.

I soci della S. S. Arezzo si riuniranno di nuovo lunedì 3 agosto alle 19.

Nel corso dell’assemblea di oggi Orgoglio Amaranto ha chiesto al presidente La Cava di provvedere all’iscrizione al campionato, anche a prescindere da come andranno le trattative nel corso dei prossimi 7 giorni.

“Come comitato fino all’ultimo percorreremo tutte le strade che portano all’iscrizione in Lega Pro. Ci teniamo a ribadire che non abbiamo notizia alcuna di imprenditori interessati a ripartire dalla serie D. Chiediamo infine che della vicenda dell’Arezzo si interessino tutti, ma con lo stesso obiettivo, per cercare una soluzione che metta al centro il bene dell’Arezzo e della città che rappresenta. Solo così si potrà passare da mera strumentalizzazione elettorale a una politica con la P maiuscola. Servono interesse e attivismo vero.”