Antonio Sorgentone a Catiglion Fiorentino il 14 agosto

Con la conferma di Antonio Sorgentone, il 14 agosto, si arricchisce il cartellone di “RINASCIMENTO” Castiglion Fiorentino. Antonio Sorgentone vincitore a furor di popolo dell’edizione 2019 di ITALIA’S GOT TALENT, è un cantante, pianista, considerato tra i migliori nel suo genere. Nel suo repertorio propone un mix di: 50’s R’n’R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione. Dopo la vittoria dell’Italia’s Got Talent inizia un tour imponente in Italia ed all’estero. A settembre 2019, viene chiamato a Britain’s Got Talent: The Champions ed arriva terzo di tutti i finalisti Mondiali del talent! Durante i suoi spettacoli grazie al suo carisma sul palco e alla sua bravura tecnica riesce a conquistare tutti i tipi di pubblico, collezionando alle spalle più di 600 concerti in Italia e in Europa. L’apertura della rassegna, venerdì 7 agosto, è affidata a Paolo Benvegnù, cantautore simbolo della scena Indie italiana, chitarrista e cantautore i cui brani sono stati interpretati, fra i tanti artisti, da Mina, Irene Grandi, Giusy Ferreri e Marina Rei. Paolo Benvegnù è un artista virtuoso, una grandissima ricchezza del cantautorato italiano, che anche quest’anno ha centrato un secondo posto nella Targa Tenco 2020. Domenica 16 agosto sarà Marco Cocci, a molti il nome potrebbe non dire niente, ma Marco Cocci non avrebbe bisogno di alcuna presentazione, anche perché il suo è un volto abbastanza noto sia in ambito musicale come frontman della band livornese dei Malfunk, o per il progetto Rezophonic, sia per quanto riguarda il piccolo e grande schermo per la sua attività di attore (“Ovososodo”, “L’ultimo bacio”, “Baciami ancora”) o di conduttore televisivo (“Brand:New (MTV)”, “Pirati”). Presenta la sua ultima opera musicale “STEPS”, un nuovo percorso musicale nel quale l’ex Malfunk dimostra, senz’altro, di essere in grado di camminare con le sue gambe. La chiusura dei live di agosto, il 28, è affdata a GREG AND THE ROCKIN’ REVENGE la band di Claudio Gregori in arte GREG, il celebre comico del duo “Lillo & Greg” da sempre appassionato del Rock’n’Roll e Rockabilly che pervase l’America degli anni ’50 e non solo… sono presenti infatti anche brani originali scritti dallo stesso Greg, accompagnato da un manipolo di noti “desperate” Rock’n’Rollers, musicisti dall’esperienza ventennale nel genere. GREG vi trascinerà nelle atmosfere e nei ritmi degli anni 50 con quell’entusiasmo e spensieratezza tipica della piu’ grande rivoluzione musicale di tutti i tempi. Gli eventi, tutti a ingresso libero ma su prenotazione, si terranno nelle piazze del centro storico e i posti saranno tutti a sedere in modo da rispettare le normative anti-covid. “Con l’arrivo di Antonio Sorgentone abbiamo completato il cartellone di eventi che ci accompagnerà per tutto il mese di agosto. Un programma di tutto rilievo che allieterà le serate estive sia dei castiglionesi che degli aretini ma anche dei turisti che, nonostante tutto, non hanno rinunciato al loro momento di svago e di relax a Castiglion Fiorentino” dichiara Devis Milighetti, vice sindaco con delega allo Sviluppo, Promozione del Territorio.

