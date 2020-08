Arezzo 2020, una squadra per una città migliore: unita, operosa, giusta, bella

Non è un album di figurine, non ci sono quelle importanti da esibire e quelle trascurate, quelle che brillano e quelle sbiadite. Per noi sono tutte stelle preziose e solo insieme fanno una costellazione. Per questo “Arezzo 2020 per cambiare a sinistra” ha scelto di presentare insieme i nomi della lista che alle prossime elezioni comunali si presenta nell’alleanza di centro sinistra e a sostegno di Luciano Ralli candidato a sindaco per Arezzo.

Ogni candidato e ogni candidata della lista, alternati per genere, rappresenta una storia, legami sociali, relazioni umane, competenze, idee per la comunità. Insieme sono una squadra che ha già iniziato a cambiare la politica cittadina, insieme sono portatori di un programma, pressoché assente nelle dichiarazioni di tante altre liste, e rappresenterà le anime di un’area progressista diffusa che ha scelto di alzare la testa e di unirsi in una lista plurale. E’ la vera novità di queste elezioni: ideali di fondo e proposte concrete, passione civile e spirito di servizio, in campo oggi e presenti domani.

Come ogni costellazione indica la direzione del cammino, il programma di Arezzo 2020 indica una visione di città unita, operosa, giusta, bella. Ecco in sintesi 8 temi. Lavoro: sostegno al settore manifatturiero, al turismo lento e di qualità, ad una agricoltura a filiera corta, a negozi di vicinato e artigiani; stop nuovi centri commerciali; riconversione ecologica per nuovi e buoni lavori; diritti certi per tutti i lavoratori. Ambiente: rifiuti da scarti a risorsa senza aumento dell’incenerimento; acqua pubblica senza profitto; mobilità alternativa alle auto; rigenerazione urbana delle aree degradate; opere idrauliche contro il dissesto. Scuola: servizi per l’infanzia per tutti; contrasto della dispersione scolastica; messa in sicurezza di ogni scuola; università e città unite e in sinergia. Salute: Più prevenzione, più servizi sanitari territoriali; ospedale di qualità; cura e assistenza delle malattie croniche; promozione dello sport di base fattore anche di salute. Politiche sociali: Contrasto attivo di disuguaglianze sociali, solitudini e povertà; supporto per le fragilità, specie per anziani, minori, disabili; un welfare municipale con tutte le energie locali. Cultura: bene comune, non merce; valorizzazione dei tesori storici e sostegno ai nuovi fermenti; rilancio delle strutture e spazio alla creatività giovanile e contemporanea. Città unita: una città delle relazioni e della partecipazione; integrazione e convivenza tra aretini e cittadini di origine straniera; pari dignità tra centro, quartieri, frazioni; lotta alle discriminazioni di ogni genere. Questione morale: onestà, trasparenza, rispetto della legge, rigore, spirito di servizio nell’assoluto interesse pubblico.

Da sinistra torna la buona politica: è “Arezzo 2020 per cambiare a sinistra”.

Francesco Romizi

Gabriella Cecchi

Iole Baldi

Francesco Agostini detto Ago

Cecilia Beoni

Riccardo Mario Azzara

Maria Maddalena Bordo detta Marilena

Dino Baglioni

Anny Rocio Caballero Chavez

Roberto Barone

Susanna Cirri

Gabriele Coleschi

Nicoletta De Santis

Roberto Del Gamba

Camilla Gianni

Franco Dringoli

Giulia Mori

Riccardo Fois

Carla Nassini

Alessandro Garofoli

Claudia Ortiz

Giovanni Liberatori

Anna Pagano

Riccardo Mandolini

Lucia Pastorelli detta Luciana

Mario Mirelli

Barbara Peruzzi detta Uzzi

Guido Pasquetti

Paola Refice

Daniele Peruzzi

Fabrizio Trippi

Luciano Vaccaro