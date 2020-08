A settembre ad Anghiari l’edizione speciale della mostra mercato dell’artigianato

È stata presentata stamattina, nella conferenza stampa che si è tenuta nella sede della Camera di Commercio di Arezzo, l’EDIZIONE SPECIALE della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana in programma da giovedì 3 a domenica 6 settembre nel centro storico di Anghiari. All’incontro hanno partecipato il presidente dell’Ente Mostra Giovanni Sassolini, il presidente dell’Associazione Pro-Anghiari Piero Calli, il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri, i massimi rappresentanti della Camera di Commercio di Arezzo (il presidente Massimo Guasconi e il segretario generale Marco Randellini), la presidente della CNA di Arezzo Franca Binazzi, il vicepresidente di Confartigianato Imprese Arezzo Luca Baglioni, i responsabili del settore artistico delle due associazioni di categoria.

L’Ente Mostra ha lavorato intensamente per recuperare entro il 2020 la manifestazione inizialmente in programma dal 25 aprile al 3 maggio e sospesa in via precauzionale per l’emergenza Coronavirus e per tutte le problematiche ad essa collegate. La macchina organizzativa, nonostante le difficoltà, non si è lasciata scoraggiare e in seguito al miglioramento della situazione sanitaria ha quindi deciso di recuperare l’edizione 2020 ad inizio settembre, in un periodo che dovrebbe essere buono anche a livello climatico. La Mostra verrà inaugurata alle ore 16:00 di giovedì 3 settembre. Alla cerimonia di inaugurazione sarà presente, così come annunciato in conferenza dal presidente dell’Ente Mostra Sassolini, anche il Cavalier Valentino Mercati, presidente di Aboca.

Gli artigiani hanno accolto con soddisfazione la data proposta dell’Ente Mostra, saranno numerosi nonostante il periodo e saranno uno per ogni bottega, per far sì che vengano rispettate le normative previste in tema Coronavirus. Non mancheranno gli eventi collaterali. Già annunciata stamattina la mostra “Storia della camicia” che si svolgerà a partire da metà agosto. Ci saranno momenti di svago e iniziative legate all’artigianato, ingredienti che permetteranno di vivere un’edizione speciale della mostra, in un “weekend lungo” all’insegna della tradizione e delle eccellenze del territorio.

ORARIO DI APERTURA DELLA MOSTRA:

GIOVEDI’ 3 e VENERDI’ 4: dalle ore 16.00 alle ore 21.30

SABATO 5 e DOMENICA 6: ORARIO CONTINUATO dalle 10.00 alle 21.30

LE DICHIARAZIONI DEGLI ORGANIZZATORI

Giovanni Sassolini (presidente Ente Mostra). “È un segnale positivo per il territorio e per tutto il settore dell’artigianato. Siamo convinti che la mostra in questa sua edizione speciale possa infatti rappresentare una ripartenza sotto il profilo economico e morale. Sarà un’edizione importante e da parte degli artigiani abbiamo avuto un riscontro positivo. La durata sarà inferiore rispetto al solito, ma sarà una mostra di qualità. Il centro storico di Anghiari è affascinante e permette con i suoi spazi di organizzare una manifestazione in sicurezza. Il clima a settembre sarà ancora estivo e per questo abbiamo pensato di far rimanere aperte le botteghe fino a sera”.

Alessandro Polcri (sindaco di Anghiari). “La mostra anche quest’anno nella sua edizione speciale è riuscita a mettere insieme tante eccellenze del distretto aretino. Con un valore aggiunto: lanciare un importante messaggio di speranza e fiducia nel futuro dell’artigianato del nostro territorio. In questi mesi l’ho ripetuto molte volte e ne sono sempre più convinto: le incertezze del futuro si possono affrontare solo se sappiamo essere veramente uniti”.

Massimo Guasconi (presidente Camera di Commercio). “La Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina costituisce un importante appuntamento per il settore dell’artigianato artistico e tradizionale della nostra provincia e può essere a buon diritto considerata come una delle manifestazioni più qualificate del comparto nell’intero Centro Italia. Quest’anno l’edizione 2020 è stata spostata al mese di settembre per l’emergenza Covid: è positivo che a differenza di tante altre manifestazioni che sono state cancellate in questo difficile 2020, gli organizzatori abbiano voluto, con tenacia e volitività, proporre ugualmente la Mostra sia pure in una data differente dal solito. Un segnale importante per gli espositori e per l’intero sistema economico della Valtiberina messo così duramente a prova in questi mesi di emergenza sanitaria ed economica”.

Marco Randellini (segretario generale Camera di Commercio). “Camera di Commercio è sempre stata al fianco degli organizzatori della Mostra Mercato di Anghiari, fin dalle prime edizioni: un impegno coerente con uno degli obiettivi primari dell’azione dell’Ente camerale quale è appunto lo sviluppo e la valorizzazione dell’impresa artigiana. L’artigianato nella nostra Provincia rappresenta una delle componenti più importanti dell’imprenditoria locale: i dati al 31 marzo 2020 stimano, nella nostra provincia, 9.805 imprese operanti in ogni settore produttivo e di servizio e dalla presenza di un artigianato artistico e tradizionale che porta avanti gli antichi mestieri tipici del nostro territorio. Si tratta di una realtà multiforme caratterizzata dalla presenza di eccellenze qualitative, difficilmente riscontrabile in altri contesti territoriali”.

Franca Binazzi (presidente CNA Arezzo). “Un segnale positivo e beneaugurante per l’artigianato artistico e per la mostra più longeva del territorio aretino. Le botteghe artigiane bloccate dal Covid-19 tornano in uno dei borghi più belli d’Italia: un’edizione ridotta ma sostenuta con slancio perché mai come ora è importante valorizzare il nostro patrimonio di competenze e conoscenze, il nostro made in con un appello forte a comprare prodotti italiani per sostenere l’economia ed il lavoro ed aiutare le imprese, in questo momento così difficile”.

Luca Baglioni (vicepresidente Confartigianato Ar). “La Mostra di Anghiari da sempre rappresenta un punto fermo degli eventi partecipati da Confartigianato grazie alla nostra costante presenza all’interno del Comitato Tecnico e alla collaborazione con Camera di Commercio, Comune, Proloco di Anghiari e Banca di Anghiari. L’edizione speciale di settembre mai come questa volta assume un significato così importante: la ripartenza ufficiale degli eventi pubblici che promuovono l’artigianato artistico e tradizionale del territorio provinciale e regionale. Siamo sicuri che il ritorno della Mostra di Anghiari in un momento di grandissima difficoltà dovuta all’emergenza sanitaria ed economica, attrarrà tanti visitatori e turisti vogliosi di rivedere all’opera i nostri artigiani nei fondi del borgo di Anghiari e le loro splendide opera che da sempre danno lustro al nostro territorio”.

Piero Calli (presidente Associazione Pro-Anghiari). “Sarà un’edizione speciale in un periodo che è diverso da quello consueto per tutte le motivazioni che conosciamo. Abbiamo fortemente voluto la mostra entro il 2020 quando abbiamo visto che la situazione sanitaria è migliorate, ma sarà nostra premura fare in modo che tutto si svolga secondo le norme di sicurezza. Ci saranno una quarantina di botteghe aperte e ognuna di queste ospiterà un solo artigiano. Si potrà entrare all’interno solo se si indossa la mascherina e all’ingresso ci saranno igienizzanti per le mani. Mostra in sicurezza e di qualità con le eccellenze dell’artigianato e la possibilità di passeggiare nel centro storico di Anghiari fino a dopo cena. Anche per questo sarà un’edizione speciale”.

Fabio Pecorari (direttore generale Banca di Anghiari e Stia) non ha potuto partecipare all’incontro, ma ha inviato il suo saluto confermando il sostegno della Banca alla mostra, così come accade fin dal primo anno. “Il 2020 vede nella sua particolarità un’edizione speciale della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana che si tiene ad Anghiari. La Banca di Anghiari e Stia che ha contribuito a creare l’evento alle origini, non poteva non essere presente tra i sostenitori. Con orgoglio ci sentiamo parte di questa manifestazione, come con orgoglio ci sentiamo il partner finanziario delle nostre comunità. 3-4-5-6 settembre 2020, Anghiari, Artigianato, Arte e Banca di Anghiari e Stia, insieme”.