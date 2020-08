Educazione alla Campagna Amica: Coldiretti e Thevenin stringono una sinergia nei campi estivi

La collaborazione tra Coldiretti Arezzo e Casa Thevenin si è avviata con l’inizio dell’estate, lo scorso giugno alla partenza dei campi estivi organizzati e promossi dall’istituto.

“Quando il Presidente Sandro Sarri ci ha contattato ci siamo subito incontrati per capire come poteva nascere questa nuova collaborazione in città – spiega Lidia Castellucci Presidente di Coldiretti Arezzo – e i campi estivi, sono stati il motore per far arrivare ai giovani che li frequentano i messaggi sull’importanza delle scelte alimentari, questo perché le nostre aziende aderenti al circuito di Campagna Amica, hanno fornito i prodotti per la colazioni e per le merende dei ragazzi, tutti prodotti a km zero come succhi di frutta, olio e frutta fresca di stagione e tutto questo è stato possibile anche grazie alla straordinaria solidarietà del Rotary Club Arezzo che tengo particolarmente a ringraziare sia nella figura del precedente Presidente Dott. Carlo Greco che dell’attuale Dott. Franco Lelli, questo modo di fare sistema fa parte oramai del nostro DNA”.

E così, grazie alla collaborazione con il Coordinamento Donne Impresa e ai tecnici della Coldiretti, questa mattina ai campi estivi si è tenuta una vera e propria lezione sul km zero, dedicata alla stagionalità dei prodotti, e all’importanza di scegliere cibi a noi vicini, come l’acquisto di frutta e verdura nei mercati di Campagna Amica.

“E’ sempre bello e stimolante incontrare i ragazzi – ha detto Elena Bertini Responsabile Donne Impresa Coldiretti Toscana e Arezzo – come Coordinamento di Arezzo siamo impegnate da anni nel progetto di Educazione alla CA e l’incontro di questa mattina sottolinea il valore educativo dell’agricoltura, soprattutto in chiave “multifunzionale”, promuovendo l’inserimento nei campi estivi di piccoli elementi di conoscenza della cultura agricola e delle produzioni agroalimentari tradizionali come abbiamo fatto in questi ultimi anni nelle scuole della provincia”.

I bambini si sono divertiti nel rispondere alla domande posta da Elena Bertini e da Marco Roselli, dell’area tecnica di Coldiretti che ha parlato con loro dell’orto e degli insetti “buoni e cattivi”.

“Un grazie infinite a Coldiretti Arezzo che ha subito accolto con piacere il nostro progetto che sposa la genuinità ed il kilometro zero delle aziende agricole del territorio, con la giovane età dei nostri ragazzi presenti ai campi estivi che ormai da due anni vengono organizzati da Casa Thevenin presso i locali del plesso scolastico sito in Via P.L. da Palestrina, pieno centro cittadino. Oltre 30 bambini, nel pieno rispetto delle normative anti COVID-19 hanno partecipato con entusiasmo e lo faranno fino al 31 agosto, al nostro campus estivo che quest’anno ha potuto come dicevo prima godere di tante collaborazioni istituzionali e non. La collaborazione con Coldiretti assume un significato importante, conoscere i prodotti del nostro territorio, le loro peculiarità in questa precisa stagione e poi gustarle a colazione, piuttosto che a pranzo o a merenda, visto che i bambini dai 4 ai 12 anni stanno con noi dalle 7:30 del mattino fino alle 16:30 del pomeriggio. Mi corre l’obbligo di ringraziare tutte le aziende consorziate Coldiretti che ci hanno fornito tante prelibatezze e gli artefici di questo progetto, la Presidente Lidia Castellucci ed il Direttore Raffaello Betti – ha dichiarato il Presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri”.