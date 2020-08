Ennesima aggressione di agenti di polizia a Campo di Marte, il SULPL non ci sta

Siamo di nuovo a denunciare l’ennesima aggressione subita da agenti di Polizia Locale, e questa volta, per fortuna senza conseguenze, i fatti: qualche giorno fa durante i consueti controlli interforze in Campo di Marte, un cittadino di nazionalità gambiana si dava alla fuga spintonando un primo agente per poi darsi scappare in via Masaccio. Raggiunto immediatamente da due motociclisti gli sbarravano la strada nel tentativo di chiuderlo. Lo stesso si divincolava spintonando gli agenti ancora in sella alla moto facendoli rovinare a terra. Il soggetto riprendeva la fuga e veniva, pochi metri dopo, nuovamente raggiunto dagli stessi congiuntamente a quelli della Polizia di Stato dove veniva tratto in arresto.

Siamo di fronte ad un escalation di aggressioni molto preoccupanti, dove ormai le persone controllate iniziano a ribellarsi, forti, probabilmente, del fatto che le espulsioni sono ormai un lungo miraggio così come le carcerazioni. Lo Stato non tutela chi porta una divisa, la dimostrazione sta anche nel fatto che ha bloccato la sperimentazione del Taser, usato in tutto il mondo ma in Italia hanno riscontrato dei “difetti”. Per non parlare poi di una Polizia Locale italiana che si trova a lavorare con un normale contratto di pubblico impiego e con una legge di riforma ferma al 1986 ! Adesso siamo veramente stanchi ! La Polizia Locale ha bisogno di investimenti seri, risorse e dotazioni adeguate alla situazione, non di spot elettorali!

Siamo sempre in prima linea e ci aspettiamo un riconoscimento proporzionato al lavoro che facciamo. Il trend a livello nazionale è in crescita, e questo desta molta preoccupazione tra gli operatori del Comparto Sicurezza ma evidentemente poca a livello politico. Questo è il duro sfogo del Segretario Provinciale del Sulpl, il primo sindacato di

categoria a tutela degli operatori, ma anche di un semplice agente che vive la strada tutti i giorni