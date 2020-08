La musica dei Beatles in Piazza Landino a Pratovecchio

È in programma sabato 8 agosto (ore 21.15) in piazza Landino a Pratovecchio CHIEDI CHI ERANO I BEATLES, quarto appuntamento della rassegna di teatro e musica Che spettacolo di piazza! organizzata dal Comune di Pratovecchio Stia per l’estate 2020.

Una serata dedicata alla storia dei Beatles attraverso aneddoti, racconti, immagini e l’esecuzione di alcune tra le più affascinanti canzoni dei Fab Four.

Sul palco l’Oversea Orchestra, con al piano e agli arrangiamenti l’eclettico direttore Filippo Martelli, e le Beatles Angels, Francesca, Serena e Viviana Balestracci, che proporranno una chiave di lettura originale per comprendere ciò che i Beatles hanno rappresentato e ancora rappresentano per la musica, la società, la cultura e la moda. Un appassionante viaggio, che alterna la storia ufficiale con quella quotidiana e meno conosciuta, per scoprire e riscoprire chi erano veramente i quattro ragazzi di Liverpool.

Creata da Filippo Martelli e da lui diretta, Oversea Orchestra è composta da musicisti professionisti che provengono da diverse realtà musicali, riuniti per suonare insieme ai grandi nomi del pop italiano, per realizzare autoproduzioni ma anche per esibirsi in concerti live di grande coinvolgimento del pubblico. Raf, Pooh, Edoardo Bennato, Anna Oxa, Paolo Vallesi, Marco Masini, Irene Grandi, Fabrizio Moro, Dolcenera, Alessandra Amoroso, Noemi, Chiara Canzian sono solo alcuni dei nomi che hanno scelto la Oversea Orchestra come supporto musicale per le proprie incisioni e concerti. Nel repertorio live invece la band propone brani che vanno dai Beatles a Prince, da Alan Parson a Sting, dai Queen ai Duran Duran, dagli Abba alle colonne sonore della Disney.

Grazie agli arrangiamenti originali e all’uso di brani spesso in antitesi con gli strumenti orchestrali, la Oversea è considerata tra le migliori orchestre in Italia e in Europa per il tipo di ricerca e sperimentazione musicale.

Nel rispetto delle disposizioni anti covid-19, gli spettacoli sono limitati a 200 posti con prenotazione obbligatoria ai numeri 0575 583762 -504838 – 504837

Inizio spettacolo ore 21.15

Ingresso € 8