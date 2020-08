La Top Ten dello scaffale

TOP TEN

1. Il colibrì

di Sandro Veronesi, La nave di Teseo (€ 20.00)

2. L’ombra del vento

di Carlos Ruiz Zafòn, Mondadori (€ 14.00)

3. La misura del tempo

di Gianrico Carofiglio, Einaudi (€ 18.00)

4. Ricette di cinghiale

di Marco Galleri, Tarka edizioni (€ 13.50)

5. All’ombra del vulcano

di Andrea G.G. Parasiliti, Leo S. Olschki Editore, 2020 (€ 30.00)

6. Riccardino

di Andrea Camilleri, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

7. Ci vuole un fiore

di P. Beccegato e R. Marinaro, Edizioni Dehoniane Bologna (€ 10.00)

8. Cambiare l’acqua ai fiori

di Valérie Perrin, E/O (€ 18.00)

9. L’enigma della camera 622

di Joël Dicker, La nave di Teseo (€ 22.00)

10. Le incredibili virtù dei succhi verdi

di Colette Hervé Pairain, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 9.90)

LO SCAFFALE

LA RISTORAZIONE COLLETTIVA

di Antonio Preanò, CEF Publishing (€ 12.00)

Il volume è pubblicato in collaborazione con EDUCatt e va ad arricchire la collana “FoodExperience”, la collana per chi ama la cucina fuori dai soliti schemi, collegata a “CHEFuoriclasse”, il Corso per Cuoco Professionista proposto dal Centro Europeo di Formazione (www.corsicef.it/corsi/chef-fuoriclasse/) erogato in modalità FAD (Formazione a distanza).

Lo sviluppo e il successo della ristorazione collettiva hanno origine dalle trasformazioni sociali avvenute nel corso del XX secolo, in particolare dall’industrializzazione di massa e dalla creazione di un sistema di Welfare State. Il modello economico incentrato sulla grande azienda e la nascita di servizi educativi, sanitari, assistenziali a favore della popolazione (scuole, ospedali, collegi, istituti religiosi…) hanno determinato l’aumento del numero di persone che trascorrono lontano da casa la maggior parte della giornata e che hanno necessità di nutrirsi fuori dalle mura domestiche. Partendo dalla storia della ristorazione in generale, dalla locanda medievale al ristorante stellato, questo volume ci spiega com’è fatta, come funziona e come si gestisce un’attività ristorativa di grandi numeri, di tipo industriale, dalla scelta delle materie prime all’organizzazione del lavoro, dal controllo dell’appalto alle normative HACCP, con alcuni esempi virtuosi e documentazioni di realtà esistenti.

77 CONSIGLI PER AVERE UN CUORE SANO

di Ulrich Strunz, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 13.90)

Il libro spiega come proteggere il nostro motore della vita prima che sia troppo tardi. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, il nostro cuore ci mantiene instancabilmente in vita, ma spesso siamo proprio noi a ostacolarlo, con stress, mancanza di esercizio fisico, fumo e obesità.

Il dottor Ulrich Strunz ha sviluppato un efficacissimo programma per la salute del cuore, facile da seguire e che consente a tutti di ridurre notevolmente i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari. Esercizio fisico regolare, momenti di rilassamento e alimentazione sana: con vari piccoli passi è possibile mantenere giovane e sano il nostro cuore senza essere costretti a ricorrere a farmaci o interventi chirurgici.

di Claudio Zeni