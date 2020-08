Tante iniziative ad Anghiari nella settimana di Ferragosto

Numerosi ed importanti gli eventi in programma ad Anghiari nei prossimi giorni. La settimana di Ferragosto si è aperta lunedì 10 agosto con “La Notte dei Desideri”, una serata suggestiva ed affascinante promossa da “I Borghi più belli d’Italia” in occasione della Notte di San Lorenzo e che è stata caratterizzata da mercatini, cene a tema sotto le stelle, buona musica, intrattenimento per bambini e palloncini colorati a cui sono stati “affidati i desideri” delle tante persone presenti. Il prossimo appuntamento è previsto per domani, quando per il terzo mercoledì di fila è in programma “Anghiari di Notte”, evento promosso dal Centro Commerciale Naturale “Vie di Anghiari” e Confesercenti, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, il contributo del Comune di Anghiari e della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo e la collaborazione dell’Associazione Pro-Anghiari. Anche in questo caso la serata sarà caratterizzata da cene a tema, shopping sotto le stelle con negozi aperti anche di notte, mercatini, musica e intrattenimento.

Un altro appuntamento da non perdere è fissato per venerdì 14 agosto alle ore 9:30, giorno in cui alla Sala Audiovisivi verrà inaugurata la mostra “Storia della Camicia” che si protrarrà fino al 14 settembre e che tra l’altro è una delle numerose iniziative collaterali organizzate per l’EDIZIONE SPECIALE della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, in programma dal 3 al 6 settembre nel centro storico di Anghiari.

Il progetto ha l’obiettivo di rappresentare la storia della camicia da uomo, dalle prime citazioni nei libri di storia o di moda, fino ad arrivare ai giorni nostri. L’esposizione sarà di natura descrittiva e soprattutto visiva con rifacimenti in essere di capi, modellature, realizzazioni e tessuti più vicini possibile agli originali. I capi presenti sono rielaborazioni a partire dal 1200 fino al 1900. La realizzazione dei modelli e la fattura dei capi storici è stata affidata al sarto Parigi, mentre l’ideatore del progetto è Mario Mariani che ha pensato alle modellature e alle realizzazioni dei capi più moderni ed alla ricerca di tutti quegli stili che identificano la camicia come istituzione. Importante sottolineare che questa interessante esposizione è realizzata grazie alla collaborazione con l’Istituto I. S. G. Giovagnoli di Sansepolcro, l’Ente Mostra, il Comune di Anghiari e l’Associazione Pro-Anghiari e al sostegno della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo e di Del Siena.

L’ultimo evento in ordine cronologico, ma non certo per importanza, è in programma per sabato 15 agosto, quando in Piazza Baldaccio si svolgerà un’edizione speciale di “Memorandia – Le cose raccontano”. Agosto con doppio appuntamento quindi per il mercato dedicato ad antiquariato, modernariato, collezionismo che è organizzato dalla Cooperativa dei Lavoratori di Anghiari e che si svolge da anni ogni seconda domenica del mese.

Una settimana di Ferragosto intensa e tutta da vivere che coinvolgerà vari aspetti e che conferma una volta di più Anghiari come il paese degli eventi e delle manifestazioni. Con il rispetto di tutte le normative in tema di Coronavirus, ma con tanta voglia di ripartire e di promuovere le eccellenze del territorio.

