Festival Teatro e Musica 2020: la sesta edizione fino al 31 agosto a Sansepolcro e in Valtiberina Toscana

La sesta edizione del Festival Teatro e Musica, dopo la prima settimana di spettacoli, prosegue con successo la sua programmazione tra Sansepolcro e la Valtiberina sino al 31 agosto 2020.

In questo momento il primo desiderio dell’offerta culturale è riaprire le occasioni di incontro tra le persone, rimettendo in moto quella comunicazione che tanto ci è mancata, nel rispetto delle regole dovute, spiega Caterina Casini direttrice artistica della manifestazione.

Domenica 23 agosto alle ore 21.15 al Teatro Alla Misericordia va in scena lo spettacolo Acqua che viaggia della Compagnia Arti e Mestieri: un viaggio nel mondo di Leonardo Da Vinci, nella sua esperienza e nella sua eccezionale osservazione della natura. Oggetto dello spettacolo è l’acqua nei suoi diversi moti, a cui il genio rinascimentale dedicò diversi studi e progetti; i narratori Paolo Mutti e Filippo Fossa, prendendo spunto da questi e seguendo in modo spassoso gli itinerari acquatici immaginati dal genio, percorrono con la fantasia le vie d’acqua interne del nostro paese, accompagnati da Leonardo Testo, che suona una fisarmonica disegnata all’epoca e ricostruita da artigiani italiani. Il pubblico viene coinvolto con divertimento nel metodo di studio di Leonardo da Vinci, basato sull’attenta e precisa analisi delle leggi della natura, di cui siamo osservatori, spettatori ed ospiti, e di cui il suo stesso genio era frutto.

Lunedì 24 agosto dalle ore 18.00 presso i Giardini di Piero di Sansepolcro, appuntamento con La Pagina più bella del mondo che, dopo il successo ottenuto in radio durante il periodo di lockdown, torna all’aperto per creare momenti di aggregazione e scambio grazie anche alla collaborazione con la Libreria del Frattempo. Il pubblico troverà i microfoni aperti per leggere insieme gli autori più amati.

Il 25 agosto alle ore 20.30 il Castello di Sorci di Anghiari ospiterà Incontri con la musica – La vedova allegra di Franz Lehar conferenza-spettacolo a cura di Michele Casini, con un’introduzione alla fisarmonica di Paolo Fiorucci in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica Borgo Sansepolcro. Per l’occasione in abbinamento allo spettacolo sarà possibile godere anche di una cena presso la Locanda del Castello (costo cena + spettacolo 27 € con prenotazione, solo spettacolo 10 €).

Il 26 agosto alle ore 21.15 al Teatro Alla Misericordia in scena lo spettacolo Giannino Stoppani in Arte Burrasca di Associazione Settimo Cielo che attraverso il teatro d’ombre e l’uso di diversi linguaggi artistici racconta le avventure ispirate alla figura di Gian Burrasca.

Sempre il teatro d’ombre sarà il tema su cui si concentrerà il laboratorio teatrale per bambini “C’era una volta un’ombra” a cura di Associazione Settimo Cielo, che avrà luogo dal 27 al 30 agosto con una dimostrazione finale dello spettacolo creato dai bambini (30 agosto ore 19.00).

Al giardino del Teatro Alla Misericordia venerdì 28 agosto ore 21.00 e ore 22.30, va in scena Realtà sogno delirio nella letteratura russa uno spettacolo di teatro musicale nato in coproduzione con il Festival delle Nazioni di Città di Castello: un progetto artistico basato su testi di vari autori russi – da Majakovskij a Charms, dalla Višneveckaja a Tarkovskij, da Puškin a Teffi e alla Cvetaeva – elaborati da Caterina Casini con la collaborazione di Marilena Rea e con le musiche in prima esecuzione assoluta di Daniele Furlati, in scena Caterina Casini e Federico Pacifici.

Nel meraviglioso complesso di Santa Chiara nell’Auditorium il 29 agosto alle ore 18.30 e alle 21.15, andrà in scena lo spettacolo Quartett di Heiner Müller della Compagnia Officina Dinamo/Tiberio Fiorilli (spettacolo adatto a un pubblico dai 14 anni in su), una particolare messa in scena del famoso testo tedesco.

Infine il 31 agosto, alle ore 21 il Festival si concluderà dando spazio agli allievi della Scuola Comunale di Teatro di Sansepolcro che presenteranno un video da loro realizzato, durante il lockdown e dopo, a conclusione dell’anno accademico 2019/2020.

Da sei anni a questa parte la scelta degli spettacoli si concentra sul connubio tra teatro e musica; siamo convinti che la sperimentazione contemporanea delle due discipline, in realtà di antichissima radice, sia capace di dare al pubblico prospettive preziose.

Il Festival, tutto all’aperto, permetterà a tutti di risentire l’energia dei nostri luoghi e di viverli insieme, pubblico e artisti.