Nei prossimi giorni sono in programma interventi di messa in sicurezza e manutenzione su viabilità e marciapiedi comunali.

Da mercoledì 26 agosto a venerdì 4 settembre, senso unico provvisorio di circolazione in via Fiorentina con direttrice uscita dalla città, nel tratto che va dall’intersezione con via Palermo all’intersezione semaforica con viale Don Minzoni-viale Amendola con orario h24.

Negli stessi giorni e nel medesimo orario, in ambo i lati interessati di via Fiorentina, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

I veicoli provenienti da via Fiorentina “alta” o da viale Don Minzoni che vogliono raggiungere via Fiorentina o il centro città dovranno percorrere viale Amendola e, giunti alla rotatoria multisala, svoltare in via Setteponti e proseguire in via della Chimera. Giunti all’intersezione semaforica con via Romagna, potranno svoltare su quest’ultima e proseguire su via Bologna fino all’intersezione semaforica con via M. Perennio, oppure proseguire su via della Chimera fino a raggiungere l’intersezione semaforica con via M. Perennio-Porta San Lorentino, svoltare a sinistra su via Marco Perennio e raggiungere via Fiorentina.

In alternativa: proseguire in viale Don Minzoni fino all’intersezione con viale Salvemini, proseguire in viale dei Carabinieri, svoltare in via Carlo Alberto dalla Chiesa, percorrerla fino alla rotatoria, proseguire in via Monte Cervino fino all’intersezione semaforica con via M. Perennio, svoltare a sinistra e raggiungere via Fiorentina.

Da lunedì 24 agosto a venerdì 28, senso unico provvisorio in via Benedetto Croce, nel tratto che va dall’intersezione con via Mercurio alla rotatoria di via Benedetto Croce in loc. Maestà di Giannino, con direttrice in uscita dalla città con orario h24.

Negli stessi giorni e nei medesimi orari, in ambo i lati interessati di via Benedetto Croce, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

I veicoli provenienti da via Calamandrei con direttrice centro città e Pescaiola dovranno, giunti alla rotatoria di via Benedetto Croce in loc. Maestà di Giannino, svoltare in via G.B. Vico, via Galileo Ferraris, via Rita Levi Montalcini, viale dei Carabinieri, via Baldaccio d’Anghiari oppure in via Caduti di Cefalonia e Corfù, via Nenni, via Uguccione della Faggiuola, via dal Borro.