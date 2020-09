Lavori stradali nelle zone Tortaia e Fiorentina

Proseguono i lavori in zona Tortaia e in zona Fiorentina. Scattano di conseguenza alcune modifiche alla circolazione da lunedì 14 settembre: fino al giorno successivo compreso è previsto il senso unico di circolazione in via Alfieri con direzione via Tortaia – rotatoria di via Caduti di Cefalonia e Corfù. Oraio 8,30 – 18,30. I veicoli dunque che percorrono la rotatoria potranno raggiungere via Tortaia percorrendo via Caduti di Cefalonia e Corfù, immettendosi nella tangenziale urbana fino alla rotatoria posta tra via Colombo e via Dante, girando in quest’ultima e raggiungendo via Alfieri da via Baden Powell.

Fino a sabato 26 settembre, il tratto di via Fiorentina che va dall’intersezione con via Gugliemino degli Ubertini al semaforo che incrocia via Morse e via di San Leo sarà interessato dal senso unico provvisorio in uscita dalla città. Orario 8 – 17. Per raggiungere il centro la direttrice da percorrere sarà via Morse, via Fratelli Lumiere, via Fratelli Lebole, via Malpighi e via degli Ubertini da dove si potrà svoltare in via Fiorentina.

Share 0