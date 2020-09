Modifica della circolazione nel centro storico di Anghiari

L’amministrazione comunale di Anghiari informa che da lunedì 14 settembre sarà vietato per residenti transitare in tutta la ZTL di piazza del Popolo e di via XXV Luglio, dal lunedì al venerdì dalle 7,40 alle 8,15 e, sempre nello stesso orario, il divieto di transito in via della Propositura (in salita) in direzione di marcia via della Tomba- v. Campo alla Fiera.

Il divieto è esteso anche agli orari di uscita dalla scuola media, ovvero lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 13,20 alle 13,45 e il mercoledì dalle 15,50 alle 16,15.

E’ vietato il transito anche nella salita di via della Tomba verso via della Propositura dove è stato introdotto il senso unico. Il traffico veicolare che percorre via della Cupa all’altezza di Porta S. Angelo dovrà scendere a sinistra in V. dell’Intoppo.

Sempre per garantire la massima sicurezza anche durante gli ingressi e le uscite dalle scuole elementari di via della Bozia, durante tutto il periodo scolastico, sarà vietato transitare nel tratto compreso da Piazza IV Novembre fino all’accesso al plesso, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8,30 e dalle 16 alle 16,30.