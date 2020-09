Sangaletti (F.I.): “Necessario un ‘garante’ pubblico per gli anziani e per i disabili di Arezzo”

Valorizzazione e protezione degli anziani con l’istituzione di un “garante” per la gestione delle situazioni più complesse,

Così dichiara Gianfranco Sangaletti – candidato per Forza Italia cobn Arezzo nel cuore a sostegno della rielezione del Sindaco Alessandro Ghinelli

Sangaletti punta a portare il suo contributo a favore dell’amministrazione aretina, in particolare di quelli più anziani o più in difficoltà.

“Faccio questa battaglia per pensionati e disabili – afferma Sangaletti – per il loro benessere psicofisico, che è essenziale per loro stessi e per il ruolo prezioso e determinante che svolgono nella società e in famiglia, per i giovani. È stata dolorosa la gestione, durante la pandemia da coronavirus, dei nostri concittadini della terza età, specie quelli “ospiti” delle RSA e similari e, a seguito della grave crisi economica, la qualità della vita dei meno giovani sarà molto diversa da prima sia per il maggiore divario post covid dei servizi sociali e sanitari e sia per la riduzione del potere di acquisto delle pensioni”.

“Per questo – insiste Sangaletti – mi prendo un impegno preciso per dare una risposta vera ed efficace ai bisogni della terza età e dei disabili

La mia prima azione, qualora eletto in consiglio comunale, sarà quella di far predisporre l’istituzione a livello comunale di un “Garante” pubblico a tutela della popolazione anziana, dei pensionati e dei disabili, con il compito di proporre, predisporre tutta una serie di provvedimenti indispensabili per garantire una attenzione continua a queste categorie “fragili” ed approntare servizi e percorsi sociali e sanitari capaci di maggiore efficacia e di garantire una sempre maggiore efficacia per tutti i soggetti interessati.