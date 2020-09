Lettera aperta dei Rettori dei Quartieri ai candidati sindaco

Gent.mi candidati alla carica di Sindaco del Comune di Arezzo,

in questa campagna elettorale, della quale voi siete i protagonisti, la Giostra del Saracino è stata più volte citata come la più importante manifestazione della nostra città e che i Quartieri rappresentano un polo aggregativo e sociale di grande importanza.

Per questo motivo, abbiamo deciso di farvi avere questo documento, sottoscritto da tutti e quattro i Rettori, in maniera che abbiate chiare le nostre richieste per la crescita della Manifestazione e possiate farle vostre sia in questo momento che in futuro.

I temi che vi proponiamo, riguardano sia la manifestazione e sia la vita e i bisogni dei quartieri, dato che riteniamo che la crescita debba avvenire uniformemente in tutte le componenti.

Vediamoli adesso nel dettaglio:

– Organizzazione interna

E’ giunta l’ora che l’Amministrazione comunale si doti di un Ufficio Giostra del Saracino, che porti questo nome e che sia adeguatamente dotato di personale stabile e che lavori per la Giostra 365 giorni all’anno. E’ quanto meno strano che vi sia un Assessore alla Giostra che poi debba far riferimento ad un Ufficio denominato Politiche Culturali e Turistiche, che quindi è chiamato ad occuparsi anche di altre tematiche connesse alla sua specificità.

La Giostra, per come la intendiamo noi, ha la necessità di avere personale dedicato in maniera costante e sfatiamo una volta per tutte il mito per il quale gli addetti comunali che seguono la Giostra siano impegnati solamente per quattro mesi l’anno.

– Assessorato e nomine negli organismi giostreschi

Chiediamo con forza che l’Assessore alla Giostra sia persona di profonda conoscenza della Manifestazione e che le nomine, sia negli organismi consultivi (Consulta e Consiglio) sia negli altri (Magistratura, Giuria ecc.) non siano improntati ad appartenenze esclusivamente politiche, ma siano frutto di scelte improntate all’effettiva preparazione al ruolo che si dovrà svolgere.

E’ altresì fondamentale che il Sindaco e l’Assessore alla Giostra, il cui nome di quest’ultimo dovrebbe, prima della sua definitiva nomina essere a conoscenza della Consulta, garantiscano impegno indiscusso ed assunzione di responsabilità per il superamento di novità normative e specifiche tecniche che potrebbero provocare modifiche alla competizione con introduzioni di nuovi elementi non coerenti.

– Contributo comunale a Quartieri e Associazioni

Chiediamo che ai Quartieri e alle Associazioni vengano annualmente erogati dei contributi ulteriori rispetto all’ordinario, anche a rimborso delle spese sostenute per i miglioramenti delle sedi concesse e per le iniziative di carattere culturale che abbiano come tema la storia della città e della manifestazione.

– Costumi

Sarà necessario creare l’avvio del processo che entro questo mandato sindacale dovrà obbligatoriamente portare al rinnovo integrale dei costumi della Giostra. La fase di progettazione dovrà essere condivisa con i Quartieri. Sia per la fase di progettazione che per quella di realizzazione dovranno essere individuate professionalità che rappresentino l’eccellenza nel campo di specifiche operatività.

– Buratto

E’ necessario e stringente provvedere quanto prima a progettare un nuovo meccanismo interno di sgancio della molla di Buratto, moderno e realizzato con materiali affidabili, in maniera che sia riproducibile e metta al riparo la manifestazione da futuri malfunzionamenti.

– Snellimento della burocrazia

E’ necessario che i Quartieri e le loro attività non siano assimilate a quelle delle sagre o di altre manifestazioni, pur eccellenti, ma che vi sia un canale preferenziale e uno snellimento delle procedure burocratiche per giungere all’approvazione delle proposte. Questo punto deve per forza riguardare le strutture dei Campi Prova dei Quartieri, che non dovrebbero essere assimilate ad un normale maneggio privato.

– Centri di ascolto per i bisogni del territorio

Occorre ripensare il ruolo dei Quartieri anche come centro di ascolto privilegiato per i bisogni dei cittadini e del territorio, con la creazione di un filo diretto di interscambio di proposte con l’Amministrazione, al fine di monitorare e risolvere i problemi dei contesti di appartenenza.

– Pubblicità e comunicazione

Incrementare la comunicazione e la promozione dell’evento in ambito internazionale ricercando anche attenzioni da parte di Network prestigiosi nazionali per poter divulgare la Giostra del Saracino nonché la Fiere e le altre attrazioni storiche che abbiamo nel territorio.

Restando a disposizione, come abbiamo sempre fatto, per il bene della nostra manifestazione, porgiamo distinti saluti.