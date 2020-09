Spot pubblicitario e Gran Premio Nuvolari: coinvolto il centro storico

I curatori della campagna pubblicitaria di promozione di una birra hanno individuato in alcune aree del centro storico gli scenari adatti a effettuate le riprese: nei giorni in cui la troupe sarà impegnata a girare, scattano i divieti di transito e di sosta e le prime a essere coinvolte saranno mercoledì 16 settembre, dalle 16, piazzetta delle Logge del Grano e piazza del Popolo: fino alle 10 di giovedì 24 settembre. Contemporaneamente per il varco video-controllato posto in via Isidoro del Lungo è sospesa la disciplina della ztl.

Tra il 16 e il 23 settembre, dalle 7 alle 20, in via Isidoro del Lungo sono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione. Nel tratto di via Cavour compreso tra via Carducci e via Isidoro de Lungo il transito veicolare sarà interrotto nei brevi intervalli di tempo necessari all’effettuazione delle registrazioni. A tal fine la produzione impiegherà proprio personale per attuare le relative deviazione di traffico, con l’obbligo di far procedere gli utenti diretti alla casa di cura San Giuseppe fino a via Aurelio Saffi.

Da giovedì 17 a venerdì 18 settembre, dalle 7 alle 19 in piazza Grande, tratto compreso tra via Borgunto e via di Seteria, è istituito il divieto di sosta con rimozione e viene interrotto il transito nei brevi intervalli di tempo necessari all’effettuazione delle registrazioni.

Dalle 7 di giovedì 17 alle 22 di sabato 19 settembre il divieto di transito scatta in via dei Pecori e per consentire l’uscita dei veicoli in transito in via della Fioraia dal varco video-controllato è sospesa la disciplina della ztl.

Lunedì 21 settembre in orario 7 – 21 nel tratto di via Mazzini compreso tra via dell’Agania e Corso Italia sono istituiti i divieti di transito e di sosta.

La trentesima edizione del Gran Premio Nuvolari in programma sabato 19 settembre comporterà dalle 13 alle 18 il divieto di sosta con rimozione nel tratto di Corso Italia compreso tra via Roma e via Vasari, in tutto il perimetro di piazza Grande, nel tratto di via Borgunto compreso tra piaggia San Bartolomeo e piazza Grande, in via Vasari, in via dei Pileati.

Dalle 14 alle 18 le stesse strade saranno interessate dal divieto di transito, quest’ultimo esteso a via di San Clemente, mentre dagli accessi video-controllati del Corso Italia, via dei Pileati e viale Buozzi è consentita la libera circolazione in deroga alle limitazioni previste dalla ztl.

Via Pescaia, via degli Albergotti e via Bicchieraia diventano strade senza uscita con transito consentito ai soli residenti con ingresso e uscita da via Mazzini per la prima e da via Cesalpino per le altre.

Share 0