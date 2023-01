Il senso di solitudine che ci attanaglia può essere insopportabile. La situazione pandemia ha contribuito a sviluppare questa sensazione negli uomini che, per mesi, si sono ritrovati da soli in casa, intrappolati in un universo nel quale si potevano avere relazioni e interazioni solo dietro ad uno schermo. Purtroppo, però, c’è chi si è sempre sentito solo anche prima dell’epidemia mondiale che ci ha travolti due anni fa. C’è chi prova un senso di solitudine, costantemente, e non è in grado di colmarlo facilmente. Sopravvivere alla solitudine non è facile, ma ci sono dei piccoli consigli che potresti seguire per cercare di farlo.

Trovare un hobby e coltivarlo

Trova un hobby, trasformalo in passione, e dedicagli il tuo tempo. Questo ti permetterà di svagarti, di distrarti, e magari ti farà conoscere altre persone che condividono il tuo stesso passatempo, e potrai stringere nuovi rapporti.

Tuffati nel lavoro

Se hai un impiego, buttatici a capofitto. È vero che il lavoro non deve essere la tua vita, ma se questo ti fa stare meglio, allora sfruttalo. Partecipa a corsi, seminari, conosci nuova gente che rientra nella tua cerchia di interessi.

Provare nuove esperienze

Se sei una persona timida, ma al contempo pronta a fare nuove esperienze e sperimentare, può esserci un modo per superare la solitudine: quello di incontrare delle donne a pagamento. Le escort sono delle donne di compagnia, che possono condividere con te una cena, una semplice uscita. Sono ragazze pagate per fare ciò, ma non per forza deve esserci un’intenzione a sfondo sessuale dietro. Magari, il provare il sentimento della solitudine potrebbe alleviarsi scambiando quattro chiacchiere con una persona mai vista prima. Si dice che, in alcuni casi, gli estranei ti tirano fuori cosa che neanche le persone a te più intime conoscono. Uscire con una escort non è vergognoso, non è uno scandalo o una cosa da nascondere. C’è chi utilizza questo espediente anche per “sbloccarsi” con altre donne. Per trovarne una con cui passare una serata, ti basta cercare sui tanti siti disponibili in rete. Ad esempio, cercando Escort Arezzo avrai una serie di opzioni tra cui scegliere. Può essere un’esperienza, un modo per uscire dall’ordinario, un metodo per uscire dagli schemi e schiacciare il senso assordante di solitudine.

Cerca un professionista con cui parlare

Se il mondo delle escort ti sembra troppo un azzardo, e non è quello che fa per te, ma senti comunque un bisogno smisurato di parlare con qualcuno, cerca un professionista con cui farlo. Parlare con un terapeuta del tuo stato d’animo ti aiuterà ad analizzarlo, ad immagazzinarlo. Consultando un professionista del settore, potrai scoprire che cosa ti sta succedendo e scegliere la soluzione migliore.

Trova compagnia in un cucciolo a quattro zampe

Spesso si dice che le parole, a volte, non servono. Il vero affetto e la vera vicinanza si dimostrano anche stando in silenzio. E questo è proprio il caso dell’amore che danno i piccoli amici pelosetti che stanno in casa nostra. Prendere un animale domestico con te, in un periodo di forte solitudine, può aiutarti ad uscire da quel senso di apatia che ti sovrasta. In questo modo, passerai le tue giornate dando attenzioni ad un altro essere vivente, che ha bisogno di te e che dipende solo ed esclusivamente dalla tua persona. Non c’è compagnia più grande di quella che può farti un gatto o un cane che, non a caso, è chiamato “il migliore amico dell’uomo”. Sii un padrone responsabile, e dona lui le attenzioni di cui ha bisogno. Con un animale al tuo fianco, non ti sentirai mai più solo, neanche un singolo giorno della tua vita.