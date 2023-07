Sul mercato digitale ormai si trovano articoli di qualsiasi forma, natura e valore, dunque le opportunità per trovare quel che si cerca non mancano di certo. Tuttavia, c’è anche chi vende tramite e-commerce degli oggetti maggiormente delicati, ad esempio quelli realizzati in ceramica o in vetro, i quali richiedono un trattamento diverso nel momento in cui c’è da organizzare una spedizione. Infatti, per un e-commerce è fondamentale riuscire a garantire un servizio di qualità verso i clienti, così come è essenziale che un privato possa spedire ad un altro individuo un articolo integro.

Dato che a seconda del grado di fragilità di un articolo e alla sua forma può avere senso utilizzare uno o più strati di materiale protettivo, suggeriamo di dare uno sguardo alle soluzioni presenti nel sito www.imballaggi-2000.com, tra i più forniti in questo campo, per farsi un’idea di quale possa essere quella più adatta al caso. Ma nella fattispecie, come si potrebbe proteggere al meglio un pacco fragile? Ecco dei consigli utili a comprendere come assicurarsi di realizzare un imballaggio corretto.

Ecco i passaggi da seguire per imballare un pacco fragile

Siccome può capitare di trovarsi fra le mani della merce fragile, oppure si possiede un e-commerce o una qualunque azienda caratterizzata proprio dalla vendita di oggetti rari, è chiaro che bisogna prendere delle precauzioni diverse dal solito. Ad esempio, sul mercato ci sono tantissime porcellane pregiate, le quali non devono assolutamente rompersi a causa della mera pigrizia per l’imballaggio. Quest’ultimo va curato a dovere, e a seconda del prodotto che si intende spedire, è fondamentale scegliere una scatola di cartone adatta alla forma dell’articolo in questione.

Ma contano anche altre caratteristiche, tra cui il peso; se si tratta di un oggetto leggero, è meglio fare uso di una scatola più grande da imbottire con del materiale di riempimento come il pluriball o i fogli di polistirolo. Nel momento in cui, invece, si tratta di un articolo pesante, è opportuno avvalersi di una scatola che calzi a pennello in quanto a dimensioni. Infatti, è in questo caso che il contenuto non deve assolutamente muoversi, altrimenti rischierebbe di rompersi e di danneggiare gli altri prodotti trasportati. Per tale ragione, è comunque consigliato l’inserimento del pluriball ai lati, così da attutire eventuali urti. In aggiunta, qualora si dovessero spedire delle bottiglie di vetro che siano piene, è preferibile inserire del materiale in grado di assorbire i liquidi in caso di perdite.

Per verificare che l’oggetto sia bene incastrato, basta semplicemente scuotere leggermente la scatola per notare se avvengono spostamenti piuttosto consistenti o meno. Tra gli imballaggi migliori di cui si può disporre, c’è sicuramente il cartone resistente ondulato a doppia onda, assicurandosi però che la scatola scelta sia totalmente integra. Inoltre, il contenitore non va assolutamente appesantito, altrimenti potrebbe cadere con una maggiore facilità; motivo per cui, è consigliato usufruire di più spedizioni se ci sono molteplici scatoloni da affidare a un corriere o a un trasportatore.

I simboli da applicare sulla scatola contenente un oggetto fragile

Nel momento in cui si sigilla la scatola con del nastro adesivo, è doveroso inserire anche dei simboli sulla superficie del contenitore prima di spedire gli oggetti imballati. Ad esempio, il simbolo delle mani indica al corriere di maneggiare con cura; l’ombrello suggerisce di tenere lo scatolone lontano dall’acqua in quanto contiene degli articoli sensibili all’umidità; il simbolo del bicchiere indica la maggiore fragilità di un contenuto; le frecce verso l’alto suggeriscono, invece, il verso nel quale è opportuno trasportare la scatola. Infine, c’è anche da segnalare che esistono delle vere e proprie scritte adesive riportanti la parola “fragile”, in aggiunta agli altri simboli per rafforzare ancor di più l’idea.