Quali sono le Danacol controindicazioni? Danacol è una bevanda prodotta dall’azienda Danone, ed è molto utile per cercare di tenere sotto controllo il colesterolo. Non si tratta di un farmaco, ma il suo effetto positivo è ormai ben noto.

Ci sono controindicazioni o effetti collaterali per questo prodotto? Nelle prossime righe la risposta.

Danacol controindicazioni – Possibili effetti collaterali?

Per prima cosa spieghiamo cos’è Danacol e come è prodotto. Danone produce ormai da anni questa bevanda, che viene consigliata soprattutto a chi soffre di colesterolo alto. Si tratta di una bevanda a base di latte scremato e fermentato, a cui vengono aggiunti artificialmente degli steroli vegetali. Per quanto riguarda l’assunzione basta berne una bottiglietta al giorno, possibilmente prima o dopo i pasti. In questo modo l’azione di Danacol è ancora più efficace, aiutandoci durante la digestione e impedendo al nostro corpo di assorbire una maggiore quantità di colesterolo.

Attualmente non sono noti né effetti collaterali né controindicazioni per Danacol. Gli steroli vegetali che vengono aggiunti non contengono tossine, e non provocano eventuali reazioni nel nostro organismo. L’unica avvertenza che possiamo dare è per chi è intollerante al lattosio. Danacol è infatti a base di latte (anche se parzialmente scremato). Non è pesante come il latte intero, ma può comunque rendere difficoltosa la vostra digestione.

Cosa sono gli steroli vegetali?

Cosa sono gli steroli vegetali, e perché sono così utili contro il colesterolo?

Gli steroli vegetali sono naturalmente presenti in molti alimenti. Li possiamo trovare soprattutto all’interno della frutta secca, ma buone quantità sono in generale presenti anche nella verdura e nella frutta fresca. A proposito di verdura vi segnaliamo soprattutto i cavolfiori e i broccoli.

Gli steroli vegetali sono delle molecole che condividono con il colesterolo una struttura davvero simile, e quando entrano nel nostro corpo entrano in diretta competizione per essere assorbiti dal nostro organismo. Gli steroli vegetali riescono così a impedire che il nostro corpo assorba una eccessiva quantità di questa molecola.

Bisogna tenere a mente che esiste una differenza fondamentale tra gli steroli vegetali e il colesterolo. Quest’ultimo può essere prodotto direttamente dal nostro corpo, mentre i primi vanno necessariamente assunti tramite alimenti o integratori. Il problema riguarda in maniera specifica le quantità: anche consumando molti cibi dotati di steroli vegetali non si riesce a coprire il fabbisogno di chi soffre di colesterolo alto.

Ecco perché Danacol è così utile. Al suo interno possiamo trovare una quantità di steroli vegetali tale da poter contrastare efficacemente il colesterolo. Si tratta di una bevanda che non ha solamente un effetto immediato, ma che riesce a fornire anche una forte azione preventiva. Per questo è un prodotto consigliato a chiunque, non solo a chi soffre di ipercolesterolemia.