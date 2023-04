Il panino è spesso considerato un buon esempio di pasto veloce, da preparare in pochi istanti e da portare con noi ben conservato durante la giornata. Spesso si pensa proprio ai panini quando si parla di pranzo al sacco. In realtà si tratta di una soluzione molto versatile per i nostri pasti: in cucina si possono realizzare panini con la carne, con le verdure, con i latticini o con ogni genere di ingrediente. Ci si può sbizzarrire con la fantasia, cercando di soddisfare al meglio il proprio palato.

Nelle prossime righe abbiamo elencato diverse linee guida da tenere in considerazione. Seguite i nostri consigli e riuscirete a preparare un panino davvero indimenticabile con le vostre mani.

L’ingrediente principale

Prima di iniziare è importante decidere quale sarà l’ingrediente principale. Una buona soluzione è la carne, gustosa e molto nutriente. La carne di manzo è molto apprezzata, ed è l’ingrediente centrale degli hamburger. Esistono diverse tipologie di carne di manzo, come ad esempio la scottona. Si può acquistare sia nei supermercati che nella propria macelleria di fiducia. Per quanto riguarda il livello della cottura molto dipende dal proprio gusto personale. C’è chi preferisce sentire un gusto più intenso, lasciando la carne al sangue, o chi invece vuole assaporare un hamburger ben cotto. Per questo se avete commensali a pranzo o a cena potreste chiedere loro che livello di cottura preferiscono.

In alternativa al manzo si può scegliere sia la carne di suino che quella di pollo. Quest’ultima è molto leggera e facile da digerire, l’ideale per i pasti serali.

La carne non è l’unica opzione. Per i vegani e i vegetariani le soluzioni sono molteplici, a partire dagli hamburger vegetali, dei dischi che assomigliano ai classici hamburger ma composti esclusivamente da elementi vegetali. Hanno un buon sapore, e risultano decisamente leggeri per il nostro stomaco. Oppure si può scegliere di farcire il panino esclusivamente con prodotti vegetali e, nel caso dei vegetariani, latticini. Tra le verdure più consigliate troviamo i pomodori, l’insalata, le zucchine e i peperoni.

La preparazione

Dopo aver scelto sia l’ingrediente principale che gli eventuali ingredienti secondari possiamo procedere con l’effettiva preparazione del panino.

Il nostro consiglio è di scaldare il pane, così da renderlo più croccante e sfizioso. Il pane può essere messo a scaldare direttamente su una padella, o anche all’interno di un piccolo forno elettrico. Anche sulla brace si ottiene un buon risultato, con un retrogusto leggermente affumicato che si sposa molto bene con la carne.

I vari ingredienti vanno inseriti all’interno del panino in base al loro tempo di cottura. I latticini tendono a sciogliersi anche semplicemente a contatto con il calore degli altri ingredienti, come il pane o la carne, per cui potrebbe non essere necessario scaldarlo. Molto dipende dalla tipologia di latticino.

Prima di chiudere il panino possiamo inserire al suo interno delle salse. Oggi si possono acquistare un gran numero di salse, ma le più classiche restano la maionese e il ketchup. La salsa barbecue è molto buona se abbinata con la carne. Altre salse molto apprezzate sono la senape, la salsa burger e anche quella tartara. Il vostro panino è ora pronto. Divertitevi a sperimentare di volta in volta, utilizzando nuovi ingredienti o provando qualche abbinamento meno comune. Nel tempo riuscirete a diventare dei veri esperti.