Se stai pensando di proporre una degustazione di vini in occasione di un party aziendale o di un evento pubblico, qui troverai alcune idee per regalare un’esperienza indimenticabile ai tuoi invitati.

Poco importa, dunque, se le tue competenze in ambito enologico sono limitate ad un paio di brindisi con gli amici: come vedremo, bastano minimi accorgimenti ed un pizzico di originalità per riuscire a conquistare anche i palati più esigenti e fare un’ottima figura con tutti i partecipanti.

Da dove cominciare?

#1 Uno sguardo sul brand

Ebbene, in primo luogo occorre avere chiaro quale sia il contesto che ruota intorno alla degustazione: si tratta di un ricevimento rivolto a pochi intimi, oppure di un evento accessibile al grande pubblico, come quello organizzato a scopo promozionale da una o più aziende vinicole del territorio?

In quest’ultimo caso, durante la degustazione è molto importante che ogni oggetto legato al mondo del vino – come ad esempio calici, portacalici e cavatappi – metta in risalto il brand. Proprio in merito ai cavatappi personalizzati, sull’e-commerce Fullgadgets è possibile trovare articoli molto validi per questo tipo di eventi, da regalare ai partecipanti come ricordo della giornata (o della serata).

Altre soluzioni per valorizzare il marchio, affinché rimanga impresso nella memoria collettiva, includono la stampa di volantini, cataloghi e depliant, da consegnare all’entrata o all’uscita della location a chi volesse approfondire le caratteristiche dei vari vini, e la realizzazione sia di scatti fotografici che di brevi clip, da postare sui profili social al termine della kermesse.

#2 Cibo: sì o no?

Una domanda che in tanti si pongono, in qualità di organizzatori di degustazioni di vini, è la seguente: vale la pena di offrire, oltre al beveraggio, anche una selezione di piatti e/o stuzzichini di accompagnamento? Se l’evento è dedicato ai “puristi del vino”, allora è preferibile evitare qualsiasi tipo di “distrazione” – alimenti inclusi – eccetto, magari, per cracker e grissini o per qualche tocchetto di pane che aiuti a stemperare i sapori più forti ed a ripulire il palato tra un assaggio e l’altro.

Una volta terminata la degustazione vera e propria, via libera al rinfresco! L’ideale, in questi casi, è optare per un menù coerente con il tema dell’evento: ad esempio, dopo aver proposto vini biologici, un aperitivo vegetariano o a base di prodotti tipici rappresenta una degna conclusione per la serata.

#3 L’atmosfera

Se hai intenzione di puntare in alto, allora anche l’atmosfera dell’evento dovrà essere adeguata al target di riferimento. Luci soffuse e musica lounge sono l’accoppiata vincente per ricreare il mood adatto ad accompagnare una degustazione di vini di qualità. Se la serata prosegue fino a tardi, di certo non può mancare l’intrattenimento live: in un simile contesto, un jazz ensemble è la soluzione più indicata per accontentare non soltanto i giovanissimi, ma anche un pubblico più maturo.

Altrettanto importante, per la riuscita dell’evento, è l’allestimento della location: a tal proposito, non vi è bisogno di esagerare con uno stile eccessivamente ricercato. Si può, infatti, ottenere l’effetto scenico desiderato anche con pochi elementi scelti con cura, purché l’ambiente risulti accogliente e i partecipanti dispongano di sufficiente spazio per sedersi, rilassarsi e scambiare due chiacchiere.

#4 Programma dell’evento

In ultimo, è buona norma intervallare i momenti dedicati all’assaggio dei vini, alla presentazione del brand e/o di nuovi prodotti con attività di più ampio respiro, per riuscire a coinvolgere non soltanto gli appassionati del settore enologico, bensì anche un pubblico più “generalista”.

Pertanto, se l’evento si svolge all’interno di un’azienda vinicola, presso una cantina o in agriturismo, ricorda di prevedere una visita guidata della struttura, una cena con pernottamento, un giro a piedi o a cavallo, senza tralasciare l’animazione e i giochi per i più piccini.