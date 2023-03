Smettere di fumare è la cosa più importante per la salute, sempre più ex fumatori stanno passando allo svapo. Infatti molti studi hanno dimostrato che è molto più efficace utilizzare le sigarette elettroniche per smettere di fumare. Sono stati riscontrati notevoli vantaggi dall’uso delle e-cig rispetto a quelle tradizionali. Ad esempio: svapare è più economico che fumare, i rischi per la salute sono ridotti, le dita e i denti non hanno macchie e i vestiti non hanno più quel brutto odore. Nonostante questo ci sono alcuni avvertimenti sul fatto che sia meglio evitare di svapare (ma anche fumare in generale) se si è minorenni oppure non fumatori. La sigaretta elettronica non si fuma perché non funziona a combustione, si svapa perché produce vapore. Il vapore viene emesso riscaldando il liquido con l’atomizzatore. Una parte fondamentale della sigaretta elettronica sono i liquidi da inalare, è importante acquistare con sicurezza la nicotina per sigaretta elettronica. I liquidi pronti sono l’ideale per chi si avvicina per la prima volta allo svapo. In generale questi liquidi sono composti da quattro elementi: la nicotina, il glicole propilenico, il glicerolo vegetale e l’aroma. La scelta della quantità di nicotina da assumere varia a seconda della tipologia di sigarette che fumavate in precedenza. Poi varia a seconda del modello della sigaretta elettronica e di come vi abituerete al suo utilizzo. La e-cig, rispetto alla sigaretta classica, ha una durata maggiore quindi sarete voi a decidere quando “spegnerla”. Ma ancora più importante potete scegliere la quantità di nicotina da aggiungere, se diminuirla o aumentarla (sempre rispettando le normative vigenti) o eliminarla del tutto.

Quando è nata la prima sigaretta elettronica?

La pima e-cig fu inventata nel 1963 ad opera di Herbert A. Gilbert. In quel periodo però era troppo presto per sostituire le sigarette tradizionali ed il mercato non era ancora pronto. Successivamente, nel 2003, il farmacista cinese Hon Lik brevettò la sua prima sigaretta elettronica. In base a quello che racconta la storia il padre di Lik morì di cancro ai polmoni e in base a questo lui iniziò a studiare il prototipo di un dispositivo che aiutasse a smettere di fumare. La sigaretta elettronica fu immessa nel mercato l’anno successivo con un design leggermente differente da quello originale. Il successo fu immediato e nel 2006 furono introdotte anche in Europa. In quegli anni iniziarono anche i primi studi sugli effetti di questo dispositivo. Da allora sappiamo quali sono i benefici a breve termine e soprattutto che le sigarette elettroniche sono il rimedio più efficace per eliminare per sempre il fumo dalla vostra vita.

La sigaretta elettronica si svapa ma non si fuma

Quando si accende la sigaretta tradizionale avviene la combustione che rilascia tutta una serie di sostanze nocive. Questo viene inalato accidentalmente anche da chi si trova intorno al fumatore causando quello che si chiama “fumo passivo”. La sigaretta elettronica non si basa sulla combustione ma riscalda un liquido che poi viene trasformato in vapore. In linea di massima ogni e- cig è fornita di: boccaglio, atomizzatore, cartuccia alla nicotina, batteria ricaricabile e il serbatoio. Quando lo svapatore aspira si attiva l’atomizzatore che trasforma in liquido in vapore. Il boccaglio è la cannuccia che viene fissata all’estremità del tubo. Per quanto riguarda il serbatoio è quello che contiene il materiale assorbente inzuppato di liquido. Molte sigarette elettroniche hanno anche un LED che si accende quando l’utente inspira proprio come se fosse la fiamma. Il liquido ha una quantità di nicotina al suo interno ed è chiamato e-liquid. I consumatori possono utilizzare le cartucce con quantità diverse di nicotina oppure senza nicotina. Gli aromi sono tantissimi dai più dolci come caramello, vaniglia, cioccolato ai freschi e mentolati, per i più nostalgici troviamo anche il tabacco.

Liquido pronto o aroma, qual è meglio?

Se siete alle prime armi vi consigliamo i liquidi premiscelati che sono più semplici da utilizzare perché già dosati. Gli aromi invece sono concentrati e vanno diluiti insieme ad un liquido di base. Gli aromi hanno intensità molto diverse, è comunque consigliabile non eccedere dalle 3 gocce per ml. Se volete mescolare più aromi all’interno di un liquido basatevi sempre sulla quantità di gocce consigliate. Potete aggiungere gli aromi anche ai liquidi premiscelati e aromatizzati anche se sarebbe meglio

non superare la singola goccia per ml. Eccedendo nelle quantità rischiate di rovinare la resistenza della sigaretta elettronica. Come abbiamo detto in precedenza esistono molti aromi in commercio: i fruttati, i mentolati e freschi, quelli al tabacco e infine quelli di pasticceria (caramello, vaniglia, cioccolato ecc…). Sono molto semplici da aggiungere alla vostra e-cig e vi aiuteranno a rendere più gradevole lo svapo. Man mano che si acquisisce esperienza si impara a miscelare i liquidi base con gli aromi nella maniera perfetta.

I vantaggi della sigaretta elettronica nel breve e medio termine

Il fattore economico è uno degli aspetti positivi dello svapo. Infatti un ex fumatore che inizia il percorso con le e-cig ha una spesa iniziale importante solamente per quanto riguarda l’acquisto del dispositivo. Successivamente per quanto riguarda gli aromi e i componenti la spesa si riduce di molto, circa 50-60 euro al mese. Svapare è meno dannoso del fumare il tabacco per tantissimi motivi. Il primo motivo è quello della salute, a breve termine notiamo: un ritorno della resistenza del respiro, la normalizzazione del battito cardiaco e della pressione sanguigna. La maggior parte delle sigarette elettroniche contiene nicotina e sappiamo che questo crea dipendenza quindi sarebbe meglio per un non fumatore non utilizzarle. Lo svapo non avviene per combustione quindi quello che viene rilasciato col vapore è meno dannoso e inquinante rispetto alle sostanze rilasciate dalla sigaretta classica. Anche l’ambiente ringrazierà la vostra scelta perché i mozziconi di sigaretta sono un gran problema sia per la terra che per il mare. Oltre a questo ogni anno sono una delle cause primarie degli incendi boschivi. Un mozzicone viene smaltito in 15 anni e ne vengono buttati milioni ogni anno nel mondo, sono una vera piaga. Con la sigaretta elettronica si risolverebbe anche questo problema, su Terpy trovate dispositivi ed aromi sicuri.