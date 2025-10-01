Navigare nel mondo della SEO locale senza dati concreti è come guidare bendati. Per capire quali sono i numeri che contano davvero nel posizionamento locale, abbiamo intervistato Pietro Rogondino, esperto SEO freelance che dal 2007 ed autore di un interessante pdf gratuito sulla Local SEO che aiuta le piccole e medie imprese pugliesi a presidiare le ricerche locali.

Il problema della misurazione cieca della Local SEO

Iniziamo con una provocazione: perché la maggior parte delle aziende fallisce nella Local SEO?

“La verità che fa male è questa: il 90% delle aziende fa Local SEO alla cieca. Pubblica contenuti, spera, prega. Non sa se funziona, non sa cosa funziona, non sa perché non funziona. Semplicemente lo fa perché lo fanno i competitor. È come navigare nel buio totale.”

Cosa significa concretamente ‘navigare nel buio’?

“Significa pubblicare 10 articoli al mese senza sapere quale ha portato un solo cliente. Significa investire ore su Google Business Profile senza misurare se genera telefonate. Significa cambiare tutto ogni mese perché ‘il mio amico mi ha detto che’. Senza dati chiari, ogni decisione è una scommessa. Non sai cosa raddoppiare, non sai cosa eliminare, non sai dove concentrare tempo e budget. Stai solo tirando a indovinare e sperando che qualcosa funzioni.”

Su questo punto, Pietro è categorico: misurare non è opzionale nella SEO locale, ma è sopravvivenza pura.

Le 7 metriche che cambiano il gioco nel posizionamento locale

Quali sono dunque i numeri che un’azienda locale deve assolutamente monitorare?

“La soluzione non è misurare tutto – è misurare solo ciò che ti dice cosa fare dopo. 7 numeri chiari che trasformano ‘mi sembra che’ in ‘so esattamente dove investire’. Misure precise = azioni precise. Zero paralisi, zero scommesse.”

1. Posizione media delle tue keywords locali: la regina delle metriche

“Questa è la metrica fondamentale. Dove appari per le tue keyword locali più importanti? Se cerchi ‘idraulico Bari’ sei in posizione 3? E per ‘idraulico urgente Bari’ dove sei? Il target deve essere chiaro: top 3 per tutte le ricerche rilevanti.

Sotto la posizione 3 sei praticamente invisibile. Questa non è un’opinione, è matematica: la prima posizione su Google cattura il 33% dei click, un terzo delle visite totali della prima pagina. La seconda posizione? 17%. La terza? 10%. La quarta? Invisibile.”

2. Click dalla mappa di Google Business Profile

“Quanti utenti cliccano dal tuo profilo sulla mappa di Google? Questo numero racconta una storia precisa. Se il mese scorso hai avuto 450 click e questo mese ne hai 680, significa un aumento del 51%. Stai vincendo. È un indicatore diretto di quanto sei visibile e attraente nelle ricerche locali.”

3. Chiamate da Google Business Profile

E per le attività che vivono di telefonate?

“Questa è oro puro. Il telefono squilla da Google? Gennaio 45 chiamate, Febbraio 78, Marzo 125. Un trend crescente significa soldi in arrivo, punto. Non impressions vaghe, non like inutili: telefonate reali da persone pronte a comprare.”

4. Indicazioni richieste

Pietro sottolinea un aspetto che molti ignorano completamente.

“Per i business fisici questa è una metrica d’oro. Quante persone chiedono indicazioni per raggiungere la tua sede? Qui i numeri sono brutali ma efficaci: 100 richieste di direzioni si traducono mediamente in 70 visite fisiche, che generano circa 20 clienti effettivi. Apri gli occhi su questa metrica: sono soldi in arrivo.”

5. Impression nel Local Pack di Google

“Quante volte appari nel box mappa di Google? Se hai 10.000 impression al mese con un click-through rate dell’1%, ottieni 100 visite gratuite. Ogni mese. Senza pagare un centesimo di advertising.”

6. Conversion Rate: il vero indicatore di successo

Cosa differenzia un sito mediocre da uno vincente?

“Il conversion rate, senza dubbio. Facciamo un esempio concreto: hai 100 visitatori che generano 3 clienti, significa un 3% di conversione. Se con gli stessi 100 visitatori ne converti 10, siamo al 10%. La differenza? Un fatturato triplicato. Stesse visite, stesso traffico, ma risultati completamente diversi.”

7. Revenue per Local Search: un fattore potenzialmente vincente

“Alla fine della fiera, c’è un solo numero che conta veramente: quanto fatturi dal Local SEO? Sono 5.000 euro al mese? 10.000? 50.000? Questo è il numero finale, quello che giustifica tutto il resto. Tutto il lavoro su recensioni, backlink locali, contenuti deve portare a questo: fatturato misurabile e crescente.”

Come leggere i dati della tua strategia di SEO locale senza impazzire

C’è un metodo per interpretare questi numeri correttamente?

“Assolutamente. I dati mentono se non li guardi nel modo giusto. Mai guardare un solo giorno, c’è troppo rumore. Mai focalizzarsi su vanity metrics come like o follower. Mai analizzare dati senza contesto.”

Cosa bisogna guardare invece?

“Sempre trend mensili, confronti con il periodo precedente, e soprattutto la correlazione tra azione e risultato. Ti faccio un esempio pratico che vedo continuamente: gennaio hai 50 chiamate e pubblichi 10 recensioni. Febbraio 55 chiamate con 2 recensioni. Marzo 48 chiamate e zero recensioni. La correlazione è chiarissima: recensioni uguale chiamate. Stop recensioni uguale stop crescita.”

Ecco come funziona l’analisi dei competitor

Come si integrano i competitor in questa analisi?

“I tuoi competitor sono il tuo benchmark naturale. Devi monitorarli costantemente usando strumenti gratuiti, a partire da Google stesso. Cerca su Google il “tuo servizio + città” e analizza chi è primo, secondo, terzo. Guarda il loro Google Business Profile: quante recensioni hanno? Che media stelle? Quante foto pubblicano? Con che frequenza fanno post? Rispondono alle domande?”

E il loro sito web?

“Analizza tutto: quante pagine località hanno? Il blog è aggiornato? Usano schema markup? Sono mobile friendly? Per i backlink fai una ricerca su Google del nome del competitor e verifica quanti risultati escono e da quali siti provengono.”

Pietro Rogondino suggerisce di creare un file dedicato chiamato “Competitor Analysis” con un obiettivo preciso: battere il primo non di poco, ma del 20%. Se lui ha 125 recensioni, tu ne devi avere 150. Se lui ha 30 backlink, tu 40. Se lui ha 5 pagine località, tu 10.

Il ROI della Local SEO

Ok Pietro, parliamo di ritorno sull’investimento. Come si calcola questo benedetto ROI di cui parlano tutti?

“Il calcolo è sorprendentemente semplice. Mettiamo che investi 10 ore al mese del tuo tempo valutate 50 euro l’ora, fanno 500 euro. I tool per la Local SEO sono praticamente tutti gratuiti. Investimento totale: 500 euro al mese. Ora il ritorno: ottieni 20 nuovi clienti da ricerche locali con un valore medio di 500 euro ciascuno. Revenue totale: 10.000 euro. Il ROI è 1.900%. Millenovecento per cento. Ti sfido a trovare un altro investimento così redditizio.”

Il sistema di monitoraggio perpetuo della tua Local SEO

Con quale frequenza vanno controllate queste metriche?

“Ho un sistema preciso. Ogni settimana faccio un check veloce del Google Business Profile, rispondo alle recensioni e compio un’azione di miglioramento. Ogni mese controllo la dashboard completa, analizzo i competitor e organizzo il piano per il mese successivo. Ogni trimestre faccio una review strategica completa, fisso nuovi obiettivi e celebro le vittorie raggiunte.”

Quindi la Local SEO non è uno sprint…

“Esatto, è una maratona. Ma con il cronometro. Non puoi permetterti di perdere tempo su metriche inutili quando ci sono questi 7 numeri che ti dicono esattamente dove sei e dove stai andando.”

L’errore che chiunque commette

Dopo tutti questi anni di esperienza nella consulenza SEO, qual è l’errore più grande che vedi commettere ancora oggi?

“Senza dubbio: guardare tutto e non capire niente. La paralisi da analisi di cui parlavo prima. Le aziende installano 10 tool diversi, guardano 100 grafici e poi non fanno nulla perché sono sovraccariche di informazioni. La verità è che servono 7 numeri, controllati una volta al mese in 10 minuti. Punto.”

Consigli per principianti

Ok Pietro, siamo arrivati alla fine dell’intervista. Un ultimo consiglio per chi inizia?

“I numeri non mentono, le opinioni sì. I dati sono la tua bussola nella Local SEO. Senza, navighi a caso verso il nulla. Con loro, vai dritto alla meta. E qual è la meta? Prima posizione su Google, telefono che squilla, clienti che entrano, fatturato che cresce. Tutto misurabile, tutto migliorabile, tutto nelle tue mani.”

Pietro Rogondino chiude l’intervista con la stessa chiarezza che caratterizza il suo approccio: “Misura, analizza, migliora, ripeti. Questo è il sistema perpetuo che funziona. Non servono segreti, serve metodo.”