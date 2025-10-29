Negli ultimi anni, l’universo del gaming ha visto un’espansione senza precedenti. Le piattaforme si sono moltiplicate, il pubblico si è allargato e le categorie di gioco sono diventate sempre più diversificate. I videogiochi non sono più solo un passatempo per giovani appassionati, ma sono diventati un fenomeno culturale globale, con milioni di utenti che ogni giorno si immergono in mondi virtuali tra azione, strategia, storia e fantasia.

Sparatutto (FPS e TPS)

Tra le categorie che dominano il mercato non possono mancare gli sparatutto, divisi principalmente in first-person shooter (FPS) e third-person shooter (TPS), vale a dire rispettivamente in prima o in terza persona. Questi giochi mettono il giocatore nei panni di soldati, agenti speciali o sopravvissuti in scenari post-apocalittici, con l’obiettivo di abbattere nemici e completare missioni sotto pressione. Titoli come Call of Duty, Fortnite e Apex Legends continuano ad attrarre milioni di utenti anche nel 2025, grazie a modalità online competitive, aggiornamenti costanti e una componente di abilità sempre più affinata. La frenesia, l’adrenalina e la necessità di riflessi pronti rendono questi giochi tra i più seguiti anche nelle dirette streaming su piattaforme come Twitch.

Sportivi

I videogiochi sportivi restano un punto fermo, soprattutto tra gli appassionati di calcio, basket e motori. Con le nuove edizioni annuali, saghe come EA Sports FC (ex FIFA), NBA 2K e F1 propongono ogni volta miglioramenti grafici, nuove modalità carriera e aggiornamenti legati ai roster reali. Non mancano anche titoli dedicati a discipline meno mainstream come il golf, che ha ritrovato visibilità grazie a simulatori sempre più accurati. Il fascino di sfidare amici o l’intelligenza artificiale in una partita virtuale rimane intatto, anche per chi segue lo sport solo da spettatore.

Platform

I giochi platform, eredi diretti di leggende come Super Mario o Sonic, continuano a offrire esperienze coinvolgenti, anche se oggi il genere si è arricchito di elementi più sofisticati. Titoli moderni come Hollow Knight, Celeste o Ori and the Blind Forest combinano salti millimetrici, narrazione emozionale e design artistico curatissimo. Il genere piace sia ai nostalgici sia ai nuovi utenti, offrendo una sfida progressiva che richiede coordinazione, pazienza e una certa dose di creatività. Il ritorno di alcuni giochi in stile retrò, ma con meccaniche aggiornate, ha contribuito a mantenere viva la categoria.

Mitologici

I videogiochi ispirati alla mitologia rappresentano un settore in crescita, alimentato dal fascino per le antiche divinità e per le narrazioni epiche. Greca, norrena, egizia o asiatica, ogni cultura diventa terreno fertile per racconti fantasy e scenari spettacolari. God of War, ad esempio, ha reso la mitologia nordica protagonista di un’avventura intensa e visivamente potente. Un celebre titolo di videogame ispirato alla mitologia è rappresentato dal famoso Kid Icarus, ma si possono prendere in considerazione anche altri giochi digitali come ad esempio Gates of Olympus, in cui i riferimenti alle classiche divinità greche sono continui ed evidenti. Questa categoria affascina per l’intreccio tra azione, leggende antiche e battaglie tra creature leggendarie.

Giochi di ruolo (RPG)

Gli RPG, ovvero role-playing game, permettono al giocatore di costruire il proprio personaggio, prendere decisioni narrative, esplorare mondi vasti e spesso interagire con numerosi NPC (personaggi non giocanti). Alcuni titoli sono così complessi da offrire centinaia di ore di gameplay, missioni secondarie e finali alternativi. The Witcher 3, Elden Ring e Cyberpunk 2077 (con i suoi aggiornamenti post-lancio) sono solo alcuni degli esempi che confermano quanto il genere sia ancora al centro dell’attenzione. La possibilità di plasmare il proprio destino digitale continua ad affascinare, soprattutto in un contesto dove il videogioco è sempre più vissuto come esperienza narrativa.