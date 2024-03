Per diventare imprenditore digitale bisogna studiare?

Partiamo dal presupposto che in qualsiasi settore lavorativo, oggi, se vuoi avere successo devi studiare e devi essere preparato. I lavori manuali, in cui viene richiesto meno sforzo di intelletto, sono stati quasi sostituiti tutti dalla macchine. I pochi rimasti verranno soppiantati al 100% dalle prossime intelligenze artificiali.

Il mondo dell’imprenditoria è molto complesso, perché pone l’imprenditore dinnanzi a delle scelte ed egli deve essere abbastanza preparato per sbagliare il meno possibile ed evitare sorpassi dai propri competitor. Un imprenditore digitale non è altro che un imprenditore che svolge parte della sua attività online tramite la rete (gradirai approfondire con questo articolo). L’esempio classico di imprenditrice digitale è quello di Chiara Ferragni.

Alcuni esempi di attività che un imprenditore digitale porta avanti possono essere:

la gestione di un ecommerce , interfacciandosi quotidianamente con clienti e fornitori;

, interfacciandosi quotidianamente con clienti e fornitori; la creazione di una piattaforma digitale per la messa in vendita di un servizio;

per la messa in vendita di un servizio; lo sviluppo web di particolari sistemi informatici;

di particolari sistemi informatici; la realizzazione di un blog che monetizza con l’affiliate marketing;

che monetizza con l’affiliate marketing; la pubblicazione di video sul proprio canale YouTube.

Insomma, l’imprenditore digitale come dice lo stesso nome si occupa di qualcosa che ha a che fare con il mondo online e tech. Tra questi esempi non c’è un elemento in comune, se non la figura che dietro le quinte deve avere la giusta preparazione per far rendere al meglio la propria attività.

Vediamo, quindi, alcuni consigli utili per capire cosa studiare per diventare imprenditore digitale.

Conosci il settore

Il primo passo da compiere se hai in mente almeno la tua idea imprenditoriale è quello di informarti bene sul settore in cui vorrai operare. Dovrai approfondire ogni dettaglio e dovrai porti tante domande critiche che mettano in dubbio ogni lato della tua idea. Solo in questo modo puoi capire se la tua idea può avere un futuro oppure no. Ogni dettaglio può fare la differenza.

Se ad esempio, vuoi aprire un blog, da mettere a reddito con l’affiliate marketing, che tratti di argomenti come giardino e fai da te, devi in primis essere abbastanza appassionato di questo mondo e devi leggere parecchi manuali e mettere in pratica le cose che apprendi. Devi guardare tutorial e video su YouTube o programmi televisivi appositi.

Devi studiare il settore di riferimento per vedere se ci sono margini per registrare dei risultati interessanti. Ad esempio, ci potrebbero essere diversi blog che parlano già di giardino e fai da te, quindi conviene più scegliere una sotto nicchia del macro argomento.

Impara a fare delle analisi di mercato. Se è possibile fai delle interviste a persone che hanno già avviato un business simile al tuo, il loro know how avrà un grosso impatto sulla tua idea.

Studia marketing

Nessuno può obiettare che per fare impresa è necessario saper fare marketing. Avere un buon prodotto non serve a niente se nessuno lo conosce. Il marketing (in questo caso digitale) è fondamentale.

L’imprenditore per definizione non è una persona troppo specializzata su una competenza, o meglio ha una conoscenza T-shaped, ovvero molto bravo in una competenza con conoscenze più che superficiali su tutti gli altri argomenti.

Ritornando all’esempio precedente, potresti essere molto bravo nella content creation e conoscere in modo molto basilari i concetti della SEO. A questo punto da buon imprenditore dovresti delegare a qualche collaboratore più bravo di te.

Devi sapere che il marketing digitale ruota tutto intorno alle fonti di traffico, quindi devi sapere come esse funzionano, sia quelle a pagamento che quelle gratuite.

Pensa a come poter sfruttare il tuo personal brand, se ne hai uno. Ai tempi di oggi è uno dei fattori principali per rendersi unici. Fondamentale, ad esempio se vuoi avviare un tuo business di consulenza. Se il tuo modello di business è facilmente replicabile, dovrai trovare dei punti distintivi e cosa ti può far distinguere da tutti gli altri se non la tua personalità?

Per imparare a fare marketing puoi utilizzare piattaforme come Learnn o Start2impact in cui ci sono diversi corsi di professionisti che fanno al caso tuo, in qualsiasi settore tu abbia intenzione di operare.

Informati sulle leggi e come funziona a livello fiscale

Questa fase è ritenuta da tanti molto noiosa perché le leggi cambiano di continuo e non è semplice stare al passo coi tempi. Quindi, cerca fin da subito dei bravi commercialisti e consulenti che ti sappiano indirizzare verso la strada giusta e soprattutto che siano disponibili a spiegarti concetti che non sono altrimenti a te comprensibili.

Crea un ecosistema potenziante

Un imprenditore digitale di successo per essere tale deve aggiornarsi costantemente, sia per innovare la propria attività e sia per eventuali investimenti integrativi.

Per fare ciò, è consigliabile creare un ecosistema potenziante di informazioni e notizie. Questo può essere formato dall’iscrizione a determinati canali YouTube o dall’ascolto di alcuni podcast che trattino i temi di interesse e così via. Anche partecipare ad eventi di non settore (o di settore diverso ma con delle similitudini) aiuta la crescita professionale.

Da non sottovalutare anche la lettura quotidiana che permette alla mente di elaborare e metabolizzare concetti importanti.

Non sottovalutare le soft skills

Le soft skills sono tutte quelle abilità di contorno che ogni imprenditore digitale deve avere. Essere carismatici e creare empatia con il proprio team di lavoro non è un’abilità tecnica correlata ad un’attività specifica, ma è un’abilità fondamentale per gestire il team con il massimo entusiasmo.

Puoi imparare le soft skills leggendo libri e seguendo corsi, mettendoti sempre alla prova in situazioni di disagio.

In conclusione, avrai capito che per diventare un ottimo imprenditore digitale non è necessario per forza seguire un corso di laurea all’università, tuttavia dovrai metterti in testa che lo studio quotidiano è fondamentale.

Detto ciò, anche se non ci sono dei corsi universitari ad hoc per fare l’imprenditore digitale, ci sono una miriade di corsi collaterali che puoi seguire. Se ad esempio vorrai aprire un’impresa digitale legata al mondo tech è più che saggio prendere una laurea in Ingegneria Informatica, ciò non toglie che la tua azienda possa giungere al successo senza che tu abbia una laurea.