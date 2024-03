Scegliere quale auto acquistare potrebbe non essere semplice. Ogni automobilista è alla ricerca della soluzione più adatta alle proprie necessità. C’è chi vuole il massimo comfort, chi desidera ottime prestazioni del motore, e chi ancora dà la precedenza alla versatilità in ogni situazione. Tutte queste caratteristiche possono essere trovate nei nuovi modelli di SUV, un acronimo dietro cui si nasconde la definizione di Sport Utility Vehicle (Veicolo di Utilità Sportiva).

Oggi il mercato propone SUV per ogni esigenza, da quelli più sportivi, adatti persino al fuoristrada, alle opzioni pensate per la città, che spesso prendono il nome di City SUV. Scoprite insieme a noi quali sono le principali caratteristiche dei SUV e perché potrebbero rappresentare un ottimo acquisto.

La struttura dei SUV

I SUV hanno una struttura decisamente unica, che ci permette di distinguerli senza difficoltà da altri segmenti, come ad esempio le berline o le station wagon.

I SUV si differenziano sia per le ampie dimensioni, che si traducono in un grande spazio all’interno dell’abitacolo, sia per l’assetto rialzato, che offre una posizione più elevata rispetto ad altre tipologie di auto. Hanno un carattere tipicamente sportivo, che si nota anche dal design della carrozzeria, molto accattivante e decisamente appagante dal punto di vista estetico.

Volume e comfort

I SUV sono molto spaziosi, sia all’interno che all’esterno, ed è soprattutto dentro alla vettura che ci si può rendere di conto di come sia una caratteristica in grado di cambiare radicalmente l’esperienza a bordo sia del conducente che dei passeggeri. Ogni passeggero può viaggiare con il massimo comfort, sia che si tratti di un piccolo spostamento di qualche chilometro, sia che si stia affrontando un lungo viaggio verso destinazioni lontane.

Il volume di queste auto consente di avere un bagagliaio piuttosto ampio, dove inserire valigie, zaini e tutto ciò che può servire durante le proprie vacanze.

Assetto sportivo e meno rischi

L’assetto rialzato ha un immediato effetto: garantire maggiore visibilità alla guida. Basta guidare per pochi chilometri per rendersi conto della differenza rispetto ad altre tipologie di auto. Suggeriamo di prenotare un test drive e di mettersi direttamente al volante. Niente può sostituire l’esperienza diretta se si vogliono conoscere e apprezzare le caratteristiche dei SUV.

In più con il pianale posto più in alto si rischiano meno danni percorrendo strade sterrate, dove sassi di grandi dimensioni o buche possono facilmente danneggiare la parte inferiore del veicolo.

Il meglio delle nuove tecnologie

Molti nuovi modelli di SUV hanno a bordo avanzati sistemi di infotainment, pronti ad aiutare il guidatore in un gran numero di situazioni.

Tra i sistemi che non possono mancare c’è il parking assistant, ideale per entrare con estrema precisione anche nei parcheggi più impervi. Alcune auto uniscono la presenza di sensori all’uso di apposite telecamere posteriori.

Esistono SUV elettrici?

I SUV sono tra i modelli più apprezzati e richiesti dagli automobilisti, e ciò ha portato allo sviluppo di diversi modelli dotati in versione sostenibile. Oggi si possono acquistare sia SUV ibridi, dove un motore alimentato a carburante lavora insieme a un motore elettrico, sia SUV completamente elettrici, che non si avvalgono né di benzina né di diesel. Questi ultimi non emettono neanche la più piccola quantità di gas serra, e ciò li rende una valida alternativa per chi vuole spostarsi rispettando il più possibile l’ambiente, ovvero il nostro più grande patrimonio.

Modelli di SUV più venduti

Tra i modelli di punta ci sono quelli di Volkswagen. A spiccare troviamo il modello Tiguan e il T-Roc. Il Tiguan si distingue per il suo design elegante, gli interni di alta qualità e una vasta gamma di tecnologie avanzate per la sicurezza e il comfort. È ideale per le famiglie che cercano spazio e versatilità senza rinunciare allo stile. Dall’altro lato, il T-Roc si rivolge a un pubblico più giovane e dinamico, con un carattere sportivo e un assetto agile che lo rende perfetto per la guida urbana.

Entrambi i modelli offrono una gamma di motorizzazioni efficienti e performanti, con opzioni di propulsione ibrida per coloro che puntano alla sostenibilità ambientale. Inoltre, Volkswagen si impegna per la sicurezza, dotando i suoi veicoli di sistemi avanzati di assistenza alla guida come il Front Assist e il Lane Assist.

Volkswagen T-Cross, è un crossover compatto che si fa notare per la sua agilità e dinamicità. Pensato per chi ama uno stile di vita attivo, il T-Cross si distingue per un design giovanile e accattivante, rendendolo ideale per la guida urbana e le avventure in città. Non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni compatte: l’interno è sorprendentemente spazioso e confortevole, e la vettura è dotata di una vasta gamma di tecnologie di assistenza alla guida che elevano ulteriormente l’esperienza di guida.

Volkswagen ID.4 segna invece il passo dell’azienda verso l’elettrificazione nel segmento dei SUV. Questo modello è una vera e propria dichiarazione di intenti sul futuro della mobilità sostenibile, grazie alla sua propulsione completamente elettrica che non scende a compromessi in termini di prestazioni. L’ID.4 impressiona per la sua autonomia e per le tecnologie di ricarica rapida, offrendo un’esperienza di guida ecologica e all’avanguardia.

Volkswagen Taigo è la proposta dell’azienda nel segmento dei SUV Coupé, un veicolo che mira a reinventare l’apprezzamento per una delle categorie di veicoli più popolari. Il Taigo promette un’esperienza di viaggio che supera ogni aspettativa, sfidando le convenzioni e puntando su un design distintivo e su una guida piacevole.

E non dimentichiamo neanche Nuovo T-Roc, che si posiziona come un SUV di carattere, con interni di alta qualità che rispecchiano la sua personalità audace. È il veicolo perfetto per chi è sicuro di sé e esige che la propria auto rifletta questa sicurezza, offrendo prestazioni e stile di livello superiore.

La Nuova Touareg continua la tradizione di Volkswagen di offrire veicoli in cui tecnologia e prestazioni di guida si fondono in uno stile inconfondibile. Questo modello è l’epitome della gamma, combinando lusso, innovazione tecnologica e una guida impeccabile, rendendolo un punto di riferimento nel segmento.

Infine, il Golf 8 Variant Alltrack rappresenta l’evoluzione di uno dei modelli più iconici di Volkswagen in un crossover che sfida i confini del mercato. Partendo dalla solida base della Golf, il Variant Alltrack è un veicolo senza paragoni, che combina versatilità, prestazioni e uno stile unico per offrire un’esperienza di guida eccezionale.