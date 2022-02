Quali sono le principali laser diodo controindicazioni? Si tratta di una tecnologia utilizzata per l’epilazione, ed ha fini principalmente estetici. Normalmente questo trattamento non porta con sé particolari effetti collaterali, ma in certe situazioni è importante prestare maggiore attenzione. Vediamo insieme quando l’epilazione con il laser è controindicata.

Laser diodo controindicazioni: le situazioni in cui evitare il trattamento

Il laser al diodo emette a tutti gli effetti delle onde elettromagnetiche, che non sono dannose per la nostra salute. Non si tratta di un dispositivo cancerogeno, e non lascia tossine all’interno del nostro corpo. Nonostante ciò le onde possono essere pericolose per dispositivi sanitari elettromagnetici, come il pacemaker. Il pacemaker è uno strumento che viene inserito nel nostro corpo, e che ci aiuta a regolarizzare il battito cardiaco. Il laser potrebbe comprometterne il funzionamento.

Trattandosi di laser è controindicato anche per chi soffre di epilessia, a causa della luce emessa dal dispositivo. In generale va evitato l’uso su tutti coloro che soffrono di foto-sensibilità. Fate attenzione anche a particolari farmaci che possono rendervi temporaneamente più sensibili alla luce.

Come abbiamo detto non si tratta di un trattamento pericoloso, ma è comunque un laser che viene emesso sulla nostra pelle. Per questo è meglio evitare l’epilazione laser quando si soffre di patologie come eczemi e psoriasi. Anche in caso di escoriazioni e ferite sulla pelle non è consigliato subire questo genere di epilazione.

Inoltre è controindicato nelle situazioni in cui il corpo della donna è più sensibile. Per cui bisogna evitare durante la gravidanza e l’allattamento, e anche mentre sono in corso le mestruazioni. Il nostro consiglio è quello di consultare il personale della struttura a cui vi state rivolgendo. Sapranno elencarvi nel dettaglio tutte le situazioni considerate a rischio.

Consigli post trattamento

Attenzione anche a cosa fare o non fare dopo il trattamento con il laser al diodo.

L’esposizione al laser può essere piuttosto stressante per la nostra pelle. Per questo è importante applicare una buona crema lenitiva, in grado di curare al meglio la nostra epidermide. In questo modo la pelle tornerà in salute il prima possibile. A tal proposito non dimenticate di utilizzare una crema solare davvero efficace, soprattutto in estate. Inoltre almeno per i primi giorni dopo l’epilazione è meglio cercare di prendere meno sole possibile.

A proposito di creme: non utilizzate in alcun modo creme esfolianti. La loro azione potrebbe provocare un inutile stress sulla nostra pelle, assolutamente da evitare nei giorni successivi al trattamento. Ricordiamo che le creme esfolianti vanno evitate anche prima dell’epilazione, perché la nostra epidermide deve essere più sana e integra possibile.

In ogni caso se notate anomalie nella pelle nei giorni successivi al trattamento non esitate a consultare il vostro medico.