Ecco i nostri consigli su come togliere rossore brufoli. I brufoli possono lasciare un fastidiosissimo rossore sul nostro viso, poco bello da vedere sia per i ragazzi che per le ragazze. Fortunatamente esistono molti rimedi naturali che si possono utilizzare per eliminare questo problema così invasivo. Seguendo i nostri consigli riuscirete a proteggere al meglio la vostra pelle, riportandola in piena salute.

Come togliere rossore brufoli: rimedi naturali

La nostra pelle reagisce al meglio con tanti rimedi naturali. In questo modo potete togliere il rossore senza attaccare la pelle, come invece potrebbe capitare con l’utilizzo di elementi chimici e artificiali.

Il nostro primo consiglio è di usare del semplice ghiaccio, che si può realizzare all’interno del freezer. Basta prendere uno o due cubetti, metterli all’interno di un panno e poi tamponare in maniera delicata la zona. Tale trattamento va ripetuto almeno due o tre volte, a distanza di alcuni minuti. Ci raccomandiamo sull’utilizzo di un panno: il ghiaccio direttamente a contatto con la pelle potrebbe creare delle irritazioni simili alle scottature.

Si può utilizzare anche del limone. Fate molta attenzione a non esagerare, perché potreste sentire del bruciore. Per questo non bisogna applicare direttamente il limone sulla pelle, ma è meglio utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto del suo succo. In questo modo il trattamento sarà decisamente più delicato e piacevole.

Infine l’aloe vera, un rimedio molto noto per curare la nostra pelle. Con l’aloe si creano gel e creme con un alto potere antinfiammatorio. Già dalle prime applicazioni noterete degli ottimi risultati.

Altre utili soluzioni

Per eliminare il rossore tipico dell’acne possiamo utilizzare anche degli elementi provenienti dal mondo vegetale. Sembra strano da dire, ma in cucina possiamo trovare davvero delle utili soluzioni.

Un esempio sono i cetrioli, che hanno al loro interno un forte potere rinfrescante. Basta tagliare un cetriolo a fettine, e applicarle sul viso nella zona affetta da rossore. In questo modo si possono utilizzare le fettine come una vera e propria maschera, da tenere sul viso per almeno cinque minuti. Il trattamento può essere replicato più volte durante la giornata, e ha in generale un buon effetto sulla pelle.

Un altro alimento molto efficace contro il rossore dei brufoli è l’aglio. Meglio non esagerare, perché potrebbe provocare del bruciore. Bisogna quindi fare molta attenzione, ma se applicato con delicatezza può mostrare dei risultati davvero immediati.

Quest’ultimo rimedio non viene dall’orto, ma ha comunque origine assolutamente naturale. Si tratta del miele, che ha un potere incredibilmente lenitivo per la nostra pelle. Sono molte le maschere in commercio che utilizzano i suoi principi attivi proprio per i vantaggi per l’epidermide. Per eliminare il rossore dei brufoli basta prendere un cotton fioc, immergerlo nel miele e poi spalmarlo sulla zona interessata.