Si può usare una buona tisana per gastrite? Certo che sì. La gastrite è una infiammazione all’interno dello stomaco, che ci provoca diversi fastidi, come crampi e bruciore. Sono molte le piante che hanno un effetto analgesico o lenitivo, e che possono aiutarci a calmare questi dolori. Per questo una buona tisana può essere la soluzione ideale. Vediamo insieme quali sono le più consigliate.

Tisana per gastrite – Le più semplici

Una delle tisane più efficaci è sicuramente quella alla camomilla. Si tratta di una bevanda facile da preparare, che non ha bisogno di nulla, se non di acqua e di una adeguata quantità di fiori di camomilla essiccati. Questa tisana è molto consigliata contro la gastrite perché con i suoi principi attivi riesce non solo a lenire il dolore, ma anche a riparare le pareti dello stomaco.

Inoltre ha in generale un effetto rilassante, e può aiutarci ad allontanare lo stress dalle nostre giornate. Si può assumere anche più volte al giorno, ed è davvero l’ideale dopo cena, per poi andare a dormire. In questo modo riusciremo ad alleviare i dolori per tutta la notte, riuscendo a riposare in maniera più che adeguata.

Un’altra tisana molto semplice da preparare è quella acqua e limone. Come dice il nome non ci serve nulla se non dell’acqua calda e un po’ di succo di limone (ne basta una quantità minima, un paio di cucchiai), che possiamo ottenere spremendo qualche agrume. Il limone riesce a inibire gli acidi all’interno dello stomaco, riportando il nostro apparato digerente ad un pH ottimale. Ricordiamo che gli acidi sono i principali responsabili del nostro bruciore di stomaco. Inoltre il limone ci aiuta anche a digerire, donandoci una maggiore leggerezza dopo ogni pasto.

Tisane per ogni gusto

Esistono anche tisane più elaborate e gustose, che possiedono principi attivi ideali per contrastare la gastrite.

Davvero ottima è la tisana con zenzero e cannella, che unisce le proprietà di entrambi gli elementi. Nello specifico la cannella ha un’azione disinfettante e antisettica, in grado quindi di eliminare gli elementi nocivi all’interno del nostro organismo. Lo zenzero ha invece un effetto lenitivo e calmante, e riesce anche a favorire la nostra digestione. Questa tisana è particolarmente adatta dopo i pasti, sia a pranzo che a cena.

Un’altra tisana dal gusto unico e piacevole è quella con menta e melissa. La menta dona alla tisana un sapore particolarmente fresco, e con i suoi principi attivi aiuta a alleviare il dolore derivante dai bruciori di stomaco. Ci permette anche di reintegrare preziose vitamine, come la A e la C. La melissa invece si occupa di favorire la digestione, e inoltre contrasta in maniera molto efficace gli acidi. Per chi soffre di reflusso è davvero un toccasana.