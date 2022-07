Fare gli hamburger in casa è davvero semplice, per quanto ci sia bisogno di seguire un processo passo dopo passo, e saranno pochi gli ingredienti di cui servirsi. Non ci sarà bisogno delle uova, basterà scegliere un pezzo di carne che non sia molto magro, affinchè il risultato sia comunque morbido e succoso. Al fine di analizzare tutto ciò che c’è da sapere a proposito di come fare un hamburger in casa, basterà uno sguardo ad alcune tra tutte le piattaforme che si sono diffuse online, tra le quali si distinguono anche siti come Casino777 casino, che permettono di guardare a ricette, ingredienti e processi di preparazione da seguire nel dettaglio.

Che cosa sono gli hamburger

Come grandi e piccini sapranno, gli hamburger sono una preparazione a base di carne macinata a scelta tra vitello, pollo, maiale o manzo. Quelli di manzo sono sicuramente più succosi e gustosi, adatti anche per la preparazione di panini con l’hamburger. Per questi ultimi è fondamentale cercare di non usare carne troppo magra, perché l’utilizzo di quest’ultima potrebbe far asciugare troppo l’hamburger in cottura e farlo risultare secco. La ricetta di hamburger fatta in casa è davvero molto semplice e basterà, per renderli più succosi, semplicemente aggiungere parmigiano e altre erbe aromatiche. Un particolare importante da ricordare è che la carne deve trovarsi a temperatura ambiente per almeno 30 minuti, e non deve mai essere messa in frigorifero e diventare fredda, per non rischiare di ritrovarsi di fronte a una preparazione sbagliata nella cottura o nel sapore.

Si consiglia, per dare la forma all’hamburger, di utilizzare un macchinario utile per pressarlo ma, qualora non se ne avesse a disposizione uno di tipo industriale, si potrà ottenere una soluzione analoga attraverso altri strumenti più rudimentali. Dopo aver realizzato gli hamburger, questi ultimi si potranno anche congelare, per utilizzarli quando si vuole. La cottura si esegue, normalmente, su una piastra, o su una griglia o nella friggitrice ad aria o in padella. Ovviamente, sarà possibile accompagnare il proprio hamburger nel panino con salse come ketchup o maionese, patatine fritte, insalata, pomodori, bacon o con tutti gli ingredienti che si preferiscono. .

Come fare gli hamburger fatti in casa, ingredienti da utilizzare

Realizzare gli hamburger in casa non è sicuramente difficile, per quanto bisogna prendere in considerazione un processo specifico da seguire passo dopo passo; per prima cosa, ovviamente, bisogna sottolineare quali siano gli ingredienti di cui servirsi per riuscire a realizzare questa ricetta nel dettaglio. Si tratta dei seguenti:

500 g carne macinata di manzo o maiale

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

q.b.Erbe aromatiche (prezzemolo, basilico, origano)

q.b.Sale fino

Procedimento da seguire per preparare gli hamburger

Lavorare gli hamburger con una spatola in una ciotola. Unire sale e parmigiano e mescolare. Per ottenere un ottimo risultato, si consiglia di lavorare gli ingredienti con le mani, in modo che si otterrà un composto più morbido. Unire successivamente il trito di erbe aromatiche e continuare l’impasto. Dividere l’impasto per hamburger di carne in 4 parti uguali, oppure anche più o meno, ma dipende dal peso che preferite abbiano i vostri hamburger. Formare delle palline con ciascun panetto. Mettere la polpetta di carne all’interno dello stampo e pressare in modo che l’impasto si distribuisca perfettamente e dia la forma all’hamburger. Se necessario, sarà possibile usare anche della pellicola. Qualora si volesse conferire maggior sapore agli hamburger di carne si consiglia di utilizzare erbe aromatiche oppure peperoncino, cubetti di formaggio, cubetti di speck o pancetta. Per la cottura sul fornello basterà procedere a fiamma alta per i primi minuti, su entrambi i lati.

A seconda poi del tipo di cottura preferita, si potrà, poi, proseguire per il tempo necessario. Per la cottura in friggitrice ad aria, invece, si può optare anche per un’altra scelta, che porta a non scongelarli: in quel caso, basterà metterli sul cestello ancora congelati e azionare la friggitrice ad aria a 160° per 3-4 minuti, aumentare poi la temperatura a 180° e ultimare a 200° (i tempi variano a seconda dello spessore e peso degli hamburger).