La scorsa stagione si è conclusa con lo scudetto che è stato vinto dal Milan, che ha dimostrato una buona continuità nell’arco di tutta la stagione, riuscendo ad avere la meglio nel testa a testa finale contro i cugini nerazzurri. Per la gioia di chi cerca i migliori siti di scommesse ed è appassionati di pronostici, andiamo alla scoperta di quelli che sono stati i migliori difensori della scorsa stagione.

Per chi è appassionato di fantacalcio, si tratta di dati che possono senz’altro tornare molto utili anche in vista della prossima stagione. Diamo uno sguardo, quindi, ai difensori che si sono messi in evidenza nel corso dell’ultima stagione, soprattutto dal punto di vista della media voto.

Leonardo Bonucci, il nuovo capitano della Juventus

Con la partenza di Giorgio Chiellini, Bonucci ora veste i galloni del capitano della Juventus. Leo è l’unico reduce dalla mitica difesa composta da Buffon-Barzagli-Bonucci e Chiellini, che ha scritto pagine di storia incredibili nel corso dell’ultimo decennio per i colori bianconeri, sia in Italia che in Europa.

Nonostante non sia stata una stagione particolarmente soddisfacente per i tifosi bianconeri, va detto come Bonucci ha avuto un’ottima media voto, pari a oltre 6.70. Le sue prestazioni non hanno avuto probabilmente dei picchi qualitativamente molto alti, ma è riuscito ad assicurare una buona continuità, anche se l’ex difensore del Milan ha dovuto fare i conti con qualche acciacco che l’ha un po’ limitato, considerando le sole 23 presenze.

Nonostante tutto, una media voto così alta è giustificata inevitabilmente dal fatto di aver messo a segno la bellezza di cinque reti. Tra l’altro, nel periodo in cui il numero 10 della Juve, ovvero Dybala, era ai box per infortunio, è stato proprio Bonucci a prendersi la responsabilità di calciare i rigori. La doppietta, entrambi i gol sono arrivati su rigore, che ha steso la Lazio in campionato è stata sicuramente il punto più alto della sua stagione in bianconero.

Koulibaly, cuore del Napoli

Quando si fa riferimento a difensori che sono in grado di dare certe garanzie è impossibile non parlare anche di Kalidou Koulibaly. Si tratta di un vero e proprio pilastro della compagine partenopea, visto che ormai sono tante le stagioni che il centrale senegalese sta collezionando all’ombra del Vesuvio.

Sarà l’ultima in forza al Napoli? Solo chi ha la sfera di cristallo può leggere tra le righe delle varie vicissitudini di mercato. Per il momento i tifosi azzurri fanno più che bene a goderselo, visto che in quanto a continuità, sostanza e carattere, ha ben pochi eguali. Koulibay ha avuto una media voto nella scorsa stagione superiore a 6.70 e questo aspetto ne ha fatto uno dei difensori preferiti da tutti gli appassionati del fantacalcio.

Dumfries, la freccia interista

Un altro difensore che ha avuto una fantamedia particolarmente elevata nel corso della stagione che si è da poco conclusa risponde indubbiamente al nome di Denzel Dumfries. Si tratta di un terzino che è sbarcato a Milano dal PSV un anno fa, con l’intento di far dimenticare la partenza di Hakimi in direzione Parigi.

Ebbene, nella prima stagione nel massimo campionato italiano si può dire tutto tranne che le prestazioni di Dumfries non siano state di alto livello. Tra gol, ben cinque quelli che sono stati messi a segno, e assist, quattro all’attivo alla fine della stagione, nelle 32 partite in cui è sceso in campo ha dato un contributo che si è rivelato spesso e volentieri decisivo per le sorti della stagione dell’Inter. Certo, l’esito finale per i nerazzurri non è stato quello voluto, visto che lo scudetto è finito nelle mani del Milan, ma la stagione di Dumfries è senz’altro da marcare con la matita rossa: un nuovo laterale top per la serie A!