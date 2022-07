Un broker rappresenta il tramite vero e proprio tra gli investitori e le Borse di tutto il mondo: il trader può praticamente entrarvi in maniera virtuale negoziando sui vari asset, ma con la certezza di affidarsi a un intermediario valido. Ad oggi, le piattaforme di trading sono molteplici e non è sempre facile orientarsi tra proposte così variegate: di certo, sono da tenere in considerazione elementi fondamentali quali le certificazioni ufficiali come prima cosa, ma anche i depositi minimi, le commissioni e strumenti aggiuntivi quali corsi e segnali di trading. Tutto questo e molto altro si può trovare, ad esempio, in LiquidityX, che nasce dalla società greca Capital Securities SA e propone centinaia di asset diversi con cui negoziare.

Caratteristiche di base di LiquidityX

Il margine di guadagno di un broker è rappresentato principalmente dallo spread, ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita di un asset: su LiquidityX, lo spread è uno dei più contenuti. A seconda delle possibilità di investimento iniziale, si possono aprire diversi tipi di conto e ciò rappresenta un enorme vantaggio per chi desideri fare trading utilizzando la somma di denaro che più gli è congeniale. Un altro grande vantaggio è che non vi sono commissioni aggiuntive sulle operazioni, per cui si può fare trading senza spese a sorpresa. La certificazione ufficiale riferibile a LiquidityX è la HCMC, acronimo di Hellenic Capital Market Commission e garantisce a ogni investitore segretezza e protezione dal saldo negativo.

Inoltre, LiquidityX offre a titolo gratuito anche materiale didattico come, ad esempio,corsi dedicati agli aspiranti traders e approfondimenti pensati per i professionisti che vogliono essere sempre aggiornanti sulle ultime novità dei mercati.

Gli analisti esperti, inoltre, stilano delle analisi tecniche molto attendibili riferibili all’andamento di determinati asset sui mercati: grazie a questi segnali di trading, gli investitori possono orientarsi meglio e decidere se seguire il suggerimento o meno aumentando le probabilità di successo.

Infine, la piattaforma è anche dotata di un ottimo servizio clienti 24 ore su 24, in linea con i mercati di ogni genere, per mezzo di mail, web chat e persino canale telefonico.

Come operare con LiquidityX

LiquidityX è innanzitutto un broker CFD: ciò significa che vi si può operare con i contratti per differenza. Si parte da un asset prescelto e si studia la sua previsione più plausibile sul mercato, predisponendone una posizione long (in risalita) oppure short (in discesa). In sinergia con eventuali segnali di trading, se poi la previsione è corretta, si può generare un vantaggio per l’investitore. Ovviamente non mancano asset quali le azioni, gli indici (l’insieme di titoli), le materie prime, ma anche valute e criptovalute. Infine, sono presenti anche gli ETF, ovvero gli Exchange Traded Fund a gestione negativa.

Di sicuro, prima di approdare a uno qualunque dei conti disponibili, si può approfittare dell’utilissimo Conto Demo, che ricrea in maniera piuttosto fedele le caratteristiche e le condizioni di uno reale ma senza l’utilizzo di veri soldi. Ciò significa che ci si può “allenare” a fare trading (magari dopo aver scaricato e studiato il materiale didattico disponibile) e al contempo scoprire se la piattaforma è davvero aderente alle proprie esigenze. Le piattaforme di trading si affidano a software diversi e LiquidityX consente persino di scegliere fra le due più diffuse: WebTrader e Metatrader 4. Nel primo caso, sono da sottolineare l’interfaccia intuitiva e user-friendly, senza necessità di scaricare programmi, e la possibilità di seguire le operazioni anche su più dispositivi differenti dopo aver creato il proprio account; nel secondo caso, a un’interfaccia meno immediata si abbina però una professionalità che consente di muoversi nel mercato dei CFD con maggiore agilità.