Siete stanchi di dovervi recare fisicamente agli sportelli per sbrigare le pratiche burocratiche?

Sappiate che ad oggi è possibile scaricare documenti e certificati direttamente online, stando comodi da casa. Non dovrete più fare lunghe file e perdere tempo per ricevere dei fogli, ma vi basteranno pochi e semplici click.

Ci sono infatti dei siti che semplificano le pratiche, come per esempio tutto visure, leader nel settore da diversi anni. Sempre più persone scelgono questa soluzione per ottenere documenti in poche ore (talvolta anche minuti!), sotto forma di allegato e direttamente nella propria cassetta postale.

Ma quali sono le procedure burocratiche che si possono effettuare in via telematica? A seguire trovati alcuni dei servizi disponibili sulla piattaforma web:

Visura catastale

La visura catastale è un documento che include le informazioni relative ad un immobile, basti pensare la sua ubicazione, la superficie, le sue caratteristiche e i dati anagrafici del soggetto proprietario. Tale foglio si richiede quasi sempre quando si acquista o si vende un immobile, o comunque quando si ha bisogno di informazioni a fini legali oppure fiscali.

Visura camerale

La visura camerale invece, è un foglio in cui sono presenti le informazioni che riguardano un’azienda o un imprenditore, ovvero: la forma giuridica, la denominazione, l’oggetto sociale, la sede legale, i dati dei soci e degli amministratori e tanto altro ancora. Si chiede quando si vuole verificare se un’impresa sia affidabile e regolare, o se ci sono procedure concorsuali in corso, le licenze e le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività.

Report azienda

Diverso è il report azienda, il quale va a fornire una valutazione più dettagliata delle attività e delle performance di un’azienda, facendo riferimento a uno specifico lasso di tempo (ad esempio l’anno corrente o gli ultimi tre anni). Nello specifico, quest’indagine ci consente di scoprire le strategie di marketing e di vendita, la situazione debitoria, le entrate dell’azienda e tanto altro ancora.

Visura PRA

Sempre in via telematica, si può chiedere la visura PRA (acronimo che sta per Pubblico Registro Automobilistico). Si tratta di un documento che include le informazioni riguardanti un veicolo immatricolato in Italia. Serve appunto per capire se è presente regolarità, in termini di assicurazioni e altri pagamenti o se ci sono pignoramenti, sequestri e eventuali limitazioni di circolazione. Allo stesso tempo, la visura PRA si rivela utile per scoprire una serie di caratteristiche tecniche, come: la targa, il modello, la cilindrata e così via.

Visura ipotecaria

Online avete modo anche di scaricare la visura ipotecaria. Questo documento racchiude una serie di informazioni sulla presenza di possibili ipoteche registrate su un immobile. Tramite essa avete dunque l’opportunità di verificare se un immobile è stato ipotecato o se risulta gravato da altri diritti reali a favore di terzi.

Di solito, la visura ipotecaria si chiede in vista di transazioni immobiliari, con lo scopo di verificare la regolarità del titolo di proprietà e al contempo valutare se ci sono dei vincoli o delle problematiche.

Queste ovviamente, sono soltanto alcune delle numerose pratiche burocratiche che si possono svolgere online. Le procedure sono davvero semplici da effettuare, in quanto vi basterà collegarvi sul sito, per poi selezionare il tipo di servizio che più fa al caso vostro. Successivamente, vi verrà chiesto di compilare un form, in cui inserire una serie di dati anagrafici (come ad esempio il nome, il cognome, il codice fiscale e/o la partita IVA e via dicendo). Una volta compilata la domanda, dovrete semplicemente attendere un loro responso che riceverete via e-mail, nel giro di poco tempo (le tempistiche variano a seconda del caso). Semplice, vero?