Il calcolo della rendita di un immobile richiede un documento specifico. La visura catastale viene richiesta per valutare il valore delle imposte comunali da versare e per determinare i contributi da erogare in base alla destinazione d’uso dell’edificio. L’Agenzia delle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie per ottenere questo certificato senza nessuna spesa. Il sito ufficiale dell’ente propone dei servizi per acquisire gratuitamente la visura catastale che contiene tutte le informazioni più importanti su un determinato immobile e il suo intestatario.

I dati posseduti dalla banca del catasto sono pubblici e alcuni soggetti possono consultarli senza dei costi. Solo i titolari dei diritti reali, infatti, possono sfruttare i servizi non retribuiti forniti dall’Agenzia delle Entrate. L’ente valuta tutti i casi e in questo articolo scopriremo come richiedere in completa autonomia una visura catastale gratis.

Informazioni e requisiti per ottenere le visure catastali gratuitamente

I titolari dei diritti reali di un immobile o di un terreno non devono sostenere dei costi per il rilascio del certificato. I soggetti in questione possono sfruttare due risorse fornite dall’Agenzia delle Entrate per richiedere una visura catastale gratis:

Online tramite apposito servizio digitale

Presso uno sportello dell’ufficio provinciale di riferimento

Per visualizzare le visure catastali del sito dell’Agenzia delle Entrate servono alcuni dati immobiliari, il codice fiscale personale, la registrazione a Fisconline o Entratel e il possesso delle credenziali CIEC, CNS o SPID.

Il ritiro del documento, invece, è disponibile esclusivamente presso le sedi fisiche dell’ente presenti sul territorio nazionale. In alternativa si possono consultare queste informazioni anche presso degli sportelli decentrati. Il servizio disponibile online Consultazione Personale consente la richiesta della seguente documentazione:

Visure catastali storiche o attuali

Planimetria dell’immobile

Ispezione ipotecaria

Visura della mappa e rappresentazione grafica delle particelle

Atti che rappresentano un titolo di formalità per la trascrizione o l’iscrizione

Il titolare dei diritti reali può consultare la banca dati catastale e ipotecaria per ottenere la visura catastale in formato pdf. L’esenzione dai tributi riguarda anche la verifica dei registri immobiliari per eventuali accertamenti inerenti all’edificio e al suo proprietario.

Visure catastali: come richiederle gratuitamente da soli

L’accesso al servizio online fornito dall’Agenzia delle Entrate è disponibile per i possessori della Carta Nazionale dei Servizi ( CNS ), della Carta di Identità Elettronica e del Sistema Pubblico di Identità Digitale ( SPID ). La ricerca è valida per tutto il territorio nazionale tranne le province di Trento e Bolzano.

Il titolare dei diritti inerenti all’immobile deve accedere ad Entratel o Fisconline per inoltrare la richiesta. Le informazioni vengono rilasciate solo al titolare dell’edificio in base al codice fiscale. La ricerca fornisce una lista di tutti i beni immobiliari intestati al medesimo detentore.

Le opzioni alternative sono gli sportelli catastali decentrati e gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il richiedente deve esibire un documento di identità e un modulo compilato per accedere alla documentazione disponibile. I titolari dei diritti di un determinato immobile possono richiedere anche altri servizi gratuiti come l’assistenza per l’analisi e l’interpretazione delle informazioni contenute nel certificato. Le visure catastali vengono inviate anche tramite mail e rappresentano degli attestati validi per tutti gli scopi ammessi dalla legge.