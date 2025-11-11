Dall’età d’oro alla transizione: perché la Serie A era la meta dei campioni

C’è stato un tempo in cui la Serie A rappresentava la meta più ambita dai grandi campioni del calcio mondiale. Un’epoca in cui i riflettori internazionali erano puntati sui campi italiani e il calciomercato vedeva i club della Penisola protagonisti assoluti, pronti a spendere cifre da capogiro per assicurarsi i giocatori più richiesti. L’Italia calcistica non era solo il palcoscenico di sfide epiche tra squadre storiche, ma anche il terreno di conquista di presidenti ambiziosi, disposti ad aprire i portafogli per costruire rose stellari.



Juventus, Napoli e Milan si sono prodigate più volte per accontentare le rispettive piazze con nomi di grido. D’altro canto, ancora oggi tifosi e giornalisti, così come gli spettatori neutrali e le indicazioni delle scommesse sulla Serie A, vedono nelle solite big le principali pretendenti al titolo nazionale, anche quando attraversano oggettivamente dei periodi di appannamento. Questo retaggio di grandezza si riflette nella memoria collettiva di un calcio italiano che, pur vivendo alti e bassi, conserva l’aura di un passato glorioso.

Gli anni ’80–’90 e i primi 2000: il calciomercato dei record

Negli anni ’80, ’90 e nei primi 2000, le estati calcistiche erano dominate dai colpi milionari delle big italiane. Le trattative occupavano le prime pagine dei giornali sportivi e infiammavano le discussioni tra i tifosi. Era un’epoca in cui la Serie A, più che un campionato, sembrava una collezione di stelle: non solo per le sfide tra le squadre più blasonate, ma per la capacità dei club di attirare i migliori nomi grazie a disponibilità economiche di prim’ordine e a un fascino che nessun’altra lega europea poteva eguagliare.

Basti pensare che alcuni dei trasferimenti più onerosi di sempre nel calcio mondiale coinvolgono ancora oggi club italiani, anche se risalgono a oltre un decennio fa. È il caso di Zinédine Zidane, acquistato dalla Juventus nel 1996 per circa 3,5 miliardi di lire e poi ceduto al Real Madrid nel 2001 per oltre 150 miliardi di lire, un record all’epoca. Un’operazione che testimoniava non solo il peso economico dei club italiani, ma anche la loro centralità nello scacchiere calcistico internazionale.

Uno dei nomi più emblematici di quell’era è sicuramente Hernán Crespo, acquistato dalla Lazio nel 2000 per una cifra che superava i 110 miliardi di lire. All’epoca, fu il trasferimento più costoso mai registrato, segno della volontà di rendere la Lazio in una potenza continentale. Operazioni simili si registrarono anche a Milano, con il Milan che nel 2002 portò in rossonero Rui Costa per una cifra superiore ai 40 milioni di euro, mentre l’Inter non fu da meno con il colpo di Christian Vieri, pagato 90 miliardi di lire nel 1999.

Anche la Roma, sotto la guida di Franco Sensi, partecipò attivamente a questo spirito di grandezza, acquistando Gabriel Batistuta dalla Fiorentina nel 2000 per circa 36 milioni di euro, una cifra enorme per un giocatore all’epoca trentunenne. Fu un investimento pesante ma che fruttò lo scudetto nel 2001, a dimostrazione di quanto i club italiani puntassero tutto sulla qualità e sull’impatto immediato dei campioni.

Il Napoli, prima dell’era De Laurentiis, visse i suoi momenti più alti con l’arrivo di Diego Armando Maradona, pagato una cifra rilevante per il tempo nel 1984 (13 miliardi di lire), che aprì la strada a una delle epoche più leggendarie della storia partenopea. Il club azzurro sarebbe tornato poi protagonista nel 2013 con l’acquisto di Gonzalo Higuaín, pagato 39 milioni di euro, e successivamente ancora con il record di incasso grazie alla sua cessione alla Juventus, nel 2016, che versò la clausola rescissoria da 90 milioni.

Dal 2010 a oggi: nuovo contesto economico e ritorno dei top player

I movimenti di mercato più recenti, seppur inseriti in un contesto economico diverso, mantengono la traccia di una cultura calcistica che ha sempre dato enorme valore al mercato come leva competitiva. L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus nel 2018 per 117 milioni di euro ha riportato l’Italia sulle prime pagine della stampa mondiale, facendo rivivere, anche se per breve tempo, le sensazioni di un calcio italiano capace di attrarre le stelle globali. L’epoca dei trasferimenti record italiani si intreccia inevitabilmente con quella di un campionato ricco di squadre competitive. Non esisteva una netta superiorità: all’epoca, ogni stagione vedeva almeno cinque o sei club in lotta reale per lo scudetto. La distribuzione del talento e degli investimenti creava un equilibrio affascinante che rendeva ogni giornata di campionato imprevedibile.