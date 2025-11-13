Il tema della sicurezza, autenticità e della qualità degli alimenti ha assunto un ruolo di primaria importanza per la reputazione e la competitività delle imprese.

La certificazione BRCGS è oggi riconosciuta come uno degli strumenti più efficaci per dimostrare la conformità ai requisiti globali di sicurezza, qualità, legalità ed autenticità alimentare, offrendo alle aziende un modello strutturato per la gestione dei rischi e la garanzia della conformità.

Le organizzazioni che scelgono di intraprendere questo percorso non soltanto si allineano ai più elevati standard di controllo, ma rafforzano anche la propria posizione nei confronti di clienti e retailer internazionali.

Un approfondimento dettagliato sui requisiti della certificazione BRC e sulle modalità per ottenerla è disponibile nella guida tecnica pubblicata da Sistemi & Consulenze per la Certificazione BRC, un punto di riferimento per le imprese che desiderano comprendere in modo chiaro i vantaggi e le fasi del processo di certificazione.

Il percorso proposto consente di tradurre la conformità allo standard in valore strategico, incrementando la fiducia dei clienti e la capacità dell’azienda di presidiare i mercati internazionali.

In un sistema alimentare globale, la certificazione non rappresenta più un semplice atto di conformità, ma un vero e proprio linguaggio comune tra imprese di produzione, distributori e organismi di controllo.

Le aziende certificate BRCGS comunicano affidabilità, competenza e trasparenza, elementi essenziali in un contesto in cui la tutela del consumatore e la prevenzione dei rischi sanitari assumono dimensioni globali.

L’efficacia di un sistema di gestione certificato risiede nella sua capacità di integrare procedure, cultura aziendale e leadership. Non si tratta di un insieme di documenti, ma di un modello gestionale vivo, capace di evolvere con il mercato e con le normative internazionali.

Perché sono importanti le certificazioni alimentari per il mercato globale

L’apertura dei mercati e la complessità delle catene di approvvigionamento hanno reso imprescindibile la presenza di certificazioni alimentari riconosciute a livello internazionale. Le grandi catene distributive e i gruppi multinazionali operano su scala globale e richiedono ai propri fornitori il rispetto di standard condivisi, come il BRCGS Food Safety, riconosciuto dal Global Food Safety Initiative (GFSI).

Senza una certificazione di questo tipo, le aziende rischiano di essere escluse da opportunità commerciali fondamentali.

Il valore delle certificazioni alimentari non si limita alla conformità legale, ma si estende alla gestione della reputazione. L’adozione di un sistema certificato garantisce coerenza, tracciabilità e trasparenza lungo l’intera filiera produttiva. Ciò significa ridurre il rischio di incidenti, ritiri o sanzioni, e al contempo dimostrare ai clienti una solida governance dei processi.

Le aziende che scelgono di certificarsi trasmettono un messaggio chiaro: la sicurezza alimentare è parte integrante della loro strategia aziendale. Tale approccio consente di distinguersi sul mercato, consolidando partnership con retailer internazionali e migliorando la percezione del brand.

I requisiti obbligatori della Food Safety

Il sistema europeo di sicurezza alimentare si basa su un corpus normativo preciso, che definisce ruoli, responsabilità e procedure.

Il Regolamento (CE) 178/2002, noto come General Food Law, stabilisce che ogni operatore è responsabile della sicurezza dei prodotti che immette sul mercato.

Il Regolamento (CE) 852/2004 definisce le norme generali di igiene, mentre il Regolamento (CE) 853/2004 introduce requisiti specifici per alimenti di origine animale.

La corretta informazione ai consumatori è invece regolata dal Regolamento (UE) 1169/2011, che assicura la trasparenza delle etichette e la tracciabilità degli ingredienti.

Queste sono solamente alcuni dei regolamenti che un produttore deve rispettare.

Sul piano internazionale, la Food and Drug Administration (FDA), attraverso il Title 21 del Code of Federal Regulations, impone agli operatori che esportano negli Stati Uniti l’applicazione dei controlli preventivi basati sull’analisi del rischio (HARPC), in linea con i principi del Food Safety Modernization Act (FSMA).

Tali normative sono integrate da linee guida e documenti del Codex Alimentarius, che definiscono i principi universali dell’igiene alimentare e dell’approccio basato sull’HACCP.

Negli ultimi anni è emerso un concetto chiave: la cultura della sicurezza alimentare. Gli standard GFSI, in particolare BRCGS Food e IFS Food, richiedono che la direzione promuova comportamenti responsabili e consapevoli a tutti i livelli aziendali.

Secondo l’EFSA, la cultura aziendale positiva riduce drasticamente il rischio di errori e migliora l’efficacia dei controlli interni. Formazione, comunicazione e leadership diventano quindi pilastri essenziali per un sistema realmente efficace.

Che cosa è un sistema di gestione per la sicurezza alimentare?

Un sistema di gestione per la sicurezza alimentare è un modello organizzativo che consente di pianificare, attuare e controllare tutte le attività connesse alla produzione e distribuzione di alimenti sicuri.

Lo standard di riferimento internazionale è la ISO 22000:2018, che integra i principi dell’HACCP con l’approccio gestionale basato sul ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act).

Questo modello consente di gestire i pericoli, prevenire la contaminazione e garantire la conformità ai requisiti legislativi e contrattuali.

Ogni sistema di gestione deve essere supportato da una documentazione solida, audit periodici e una leadership attiva. La ISO 22000, e con essa gli standard riconosciuti GFSI, pone particolare attenzione alla comunicazione lungo la catena di fornitura, alla definizione dei prerequisiti igienici e alla verifica continua dell’efficacia delle misure preventive.

La correlazione tra la ISO 22000 e gli standard come BRCGS Food o FSSC 22000 è diretta: questi ultimi rappresentano un’evoluzione più specifica e dettagliata, che applica i principi generali della ISO ai diversi settori produttivi.

In tal modo, le aziende possono ottenere una certificazione riconosciuta a livello internazionale senza rinunciare alla flessibilità gestionale.

Un sistema di gestione ben strutturato consente di anticipare i rischi anziché reagire agli incidenti, rafforzando la resilienza organizzativa e migliorando la qualità complessiva dei prodotti.

Il ruolo di GFSI

La Global Food Safety Initiative (GFSI), nata nel 2000 come iniziativa del Consumer Goods Forum, ha avuto un impatto decisivo nel definire un quadro armonizzato per le certificazioni alimentari.

Il suo obiettivo principale è ridurre la frammentazione dei sistemi di controllo, creando una piattaforma di riconoscimento reciproco tra gli standard più rigorosi, come BRCGS, IFS, FSSC 22000 e SQF.

La GFSI non emette standard, ma ne valuta la conformità attraverso un benchmarking che analizza requisiti tecnici, governance e capacità di miglioramento continuo.

Le aziende certificate secondo standard riconosciuti GFSI possono così beneficiare di un’accettazione internazionale più ampia, evitando duplicazioni di audit e riducendo i costi di conformità.

Questo approccio favorisce la trasparenza e la cooperazione tra operatori, organismi di certificazione e autorità di controllo.

In prospettiva, la GFSI rappresenta la piattaforma di convergenza tra sicurezza alimentare, sostenibilità e fiducia del consumatore, contribuendo alla creazione di un ecosistema alimentare globale più sicuro e responsabile.

Norme e standard di certificazione alimentare

Il panorama normativo delle certificazioni alimentari comprende diversi schemi, ciascuno con obiettivi specifici ma complementari.

La ISO 9001 (Sistema di Gestione per la Qualità) fornisce le basi per la gestione della qualità e può essere integrata con la ISO 14001 8Sistema di Gestione Ambiente) per l’ambiente e la ISO 45001 (Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro) per la sicurezza sul lavoro.

La FSSC 22000 (Food Safety System Certification Scheme), riconosciuta GFSI, unisce la ISO 22000 ai requisiti tecnici del settore alimentare, garantendo un approccio completo e dinamico.

Il BRCGS (Brand Reputation Compliance Global Standard for Food Safety), nato nel Regno Unito e oggi applicato in oltre 130 Paesi, è lo schema di riferimento per i produttori che forniscono retailer e private label.

L’IFS (International Featured Standard), sviluppato dai retailer europei, si concentra sulla sicurezza di processo e sull’efficienza dei controlli interni.

Infine, il GlobalG.A.P. copre la produzione primaria, promuovendo pratiche agricole sostenibili e tracciabili.

La scelta dello standard dipende dalla tipologia di attività e dai mercati di riferimento. Tuttavia, la certificazione BRCGS rimane una delle più riconosciute a livello mondiale, grazie alla sua struttura chiara e all’attenzione alla cultura della sicurezza alimentare.

Requisiti di certificazione alimentare per l’erogazione dei servizi

Gli operatori commerciali e logistici che intermediano prodotti alimentari hanno precise responsabilità nella garanzia dei requisiti di sicurezza, qualità, legalità ed autenticità alimentare.

Per questo, esistono schemi dedicati come BRCGS Agents and Brokers e IFS Broker, che assicurano la tracciabilità, la qualifica dei fornitori e la gestione dei rischi lungo la catena di fornitura.

Le aziende certificate secondo questi standard dimostrano di applicare procedure rigorose per la selezione dei partner, la conservazione dei documenti e la gestione delle emergenze.

In un’economia basata sulla fiducia e sulla reputazione, tali certificazioni rappresentano un elemento distintivo per broker, importatori e distributori che operano con più Paesi.

L’adozione di uno standard per i servizi consente di garantire coerenza e affidabilità in ogni fase della catena alimentare, offrendo ai clienti una garanzia di continuità e responsabilità. In tal modo, la certificazione diventa parte integrante della strategia di crescita aziendale.