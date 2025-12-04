La scena si ripete ogni mattina davanti ai cancelli delle scuole di tutta Italia. Da una parte ci sono bambini che salutano frettolosamente i genitori per correre dai compagni; dall’altra, ci sono scenari drammatici fatti di pianti disperati, gambe abbracciate e genitori che si allontanano con il cuore in gola e un senso di colpa schiacciante. Il distacco, si sa, è una delle tappe evolutive più complesse nella crescita di un individuo, ma quando smette di essere una fase fisiologica e diventa un problema da affrontare con serietà?

Negli ultimi anni, complice anche il lungo periodo di isolamento sociale dovuto alla pandemia e un modello educativo sempre più “protettivo”, le difficoltà legate alla separazione sembrano essere in aumento. Non riguarda solo i primi giorni di asilo nido, dove il pianto è quasi un linguaggio universale, ma coinvolge sempre più spesso bambini in età scolare e, sorprendentemente, anche gli adulti.

Tra capriccio e malessere reale

Per un genitore non è facile distinguere tra una normale riluttanza ad andare a scuola (magari perché c’è una verifica o semplicemente perché si stava meglio a letto) e un disagio psicologico più profondo. La differenza sostanziale sta nell’intensità e nella durata della reazione emotiva.

È assolutamente normale che un bambino provi tristezza nel salutare la mamma o il papà. Tuttavia, se questa tristezza si trasforma in terrore puro, accompagnato da sintomi fisici come mal di pancia, nausea, vomito o mal di testa ricorrenti ogni volta che si prospetta un allontanamento, potremmo trovarci di fronte a qualcosa di diverso. Per comprendere a fondo le dinamiche di questo malessere, è fondamentale approfondire i meccanismi dell’ansia da separazione e capire quando è necessario chiedere aiuto. Riconoscere i segnali tempestivamente evita che il disturbo si cronicizzi, influenzando negativamente il rendimento scolastico e la socialità del bambino.

Lo specchio delle emozioni genitoriali

Un aspetto che spesso viene sottovalutato è il ruolo dell’adulto in questa dinamica. I bambini sono spugne emotive incredibilmente sensibili. Se il genitore vive il momento del saluto con angoscia, incertezza o eccessiva preoccupazione, il bambino percepirà immediatamente che “c’è qualcosa che non va”.

Se la mamma o il papà esitano, tornano indietro tre volte per un ultimo bacio, o mostrano un volto preoccupato, il messaggio non verbale che arriva al figlio è: “Non sei al sicuro qui senza di me”. Lavorare sulla propria capacità di lasciar andare è spesso il primo passo per aiutare il figlio a sentirsi sicuro nel mondo esterno. La fiducia deve essere trasmessa: “So che ce la farai e che starai bene” è un messaggio molto più potente di mille rassicurazioni verbali pronunciate con voce tremante.

Strategie pratiche per gestire il saluto

Esistono delle strategie comportamentali che possono aiutare a rendere il momento del distacco meno traumatico. L’errore più comune, ad esempio, è quello di “scappare” di nascosto mentre il bambino è distratto. Questo tradimento della fiducia genera un’ansia ancora maggiore: il bambino impara che il genitore può sparire in qualsiasi momento, diventando iper-vigile e impossibile da calmare.

Molto più efficace è creare un “rito del saluto”. Può essere un gesto speciale, una stretta di mano segreta o una frase che si ripete sempre uguale. Il rito dà sicurezza e prevedibilità. Inoltre, è fondamentale essere onesti sui tempi del ritorno: dire “torno dopo la merenda” (un riferimento temporale che il bambino capisce) è meglio di un generico “torno presto”.

Quando il problema riguarda gli adulti

Sebbene si parli quasi sempre di bambini, l’ansia da separazione non sparisce magicamente con la maggiore età. In molti adulti, essa si manifesta nelle relazioni di coppia, con una gelosia ossessiva, la necessità di controllare costantemente il partner o l’incapacità di svolgere attività in autonomia. Anche in questi casi, la radice è spesso un’insicurezza profonda legata alle prime esperienze di attaccamento.

Imparare a separarsi è, paradossalmente, l’unico modo per imparare a stare davvero insieme in modo sano. Che si tratti di accompagnare un figlio a scuola o di lasciare che il partner abbia i suoi spazi, il distacco non deve essere vissuto come un abbandono, ma come un atto di fiducia verso l’altro e verso se stessi. Se questa fiducia manca e la paura paralizza la quotidianità, il supporto di uno specialista è la strada maestra per ritrovare l’autonomia perduta.