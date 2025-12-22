Nel corso del tempo può capitare che si abbia bisogno di assistenza per la propria auto. Per questo è importante scegliere un marchio che garantisca un buon supporto post vendita. Un ottimo esempio è rappresentato dalle numerose officine Volkswagen, grazie alle quali la casa automobilistica tedesca è pronta ad offrire tanti utili servizi ai suoi clienti.

Potete scoprire l’officina più vicina a voi usando il sito web ufficiale di Volkswagen.

Estendere la garanzia

Acquistando una automobile Volkswagen si ha diritto a due anni di garanzia legale, durante i quali la casa automobilistica prende in carico la risoluzione di problemi derivanti da difetti di fabbrica o legati ai materiali. Non c’è nessun limite relativo al chilometraggio.

Potete eventualmente decidere di estendere la garanzia, acquistando Volkswagen ExtraTime. Grazie a Volkswagen ExtraTime la garanzia raggiunge una durata complessiva di cinque anni, con un limite di 150.000 km. Copre contro le stesse problematiche della garanzia legale.

L’importanza della manutenzione

Una buona manutenzione è fondamentale per permettere alla vostra automobile di durare il più a lungo possibile, riducendo al tempo stesso il rischio di guasti mentre si è alla guida. Per questo è molto importante affidarsi ai professionisti delle officine Volkswagen. I meccanici che lavorano in questi centri sanno come eseguire una manutenzione perfetta, e inoltre si occupano di analizzare a fondo la vostra macchina, alla ricerca di eventuali anomalie da risolvere.

Oltre a ciò va considerato che nelle officine Volkswagen si usano solamente pezzi di ricambio originali, caratterizzati da un’ottima qualità costruttiva.

Potete pianificare al meglio la manutenzione acquistando i piani We Care. Potete chiedere maggiori informazioni direttamente in sede, oppure consultare il sito web della casa automobilistica. Inoltre è disponibile una esclusiva promozione per l’acquisto di piani We Care Easy ad un prezzo davvero molto vantaggioso.

I pezzi di ricambio e i prodotti venduti da Volkswagen

Volkswagen propone un ampio assortimento di pezzi di ricambio. Nel suo catalogo si possono trovare ricambi di ogni genere, così da permettervi di sistemare ogni genere di problema. I ricambi di Volkswagen sono molto resistenti, e sono uguali alle parti che avete la necessità di sostituire. In questo modo le prestazioni della vostra automobile rimangono inalterate. Per acquistare dei nuovi pezzi di ricambio potete usufruire della promozione Service 25, che vi consente di comprare questi prodotti con un 25% di sconto.

Ci sono varie linee di ricambi, come nel caso dei Ricambi 4+, dedicati alle macchine che hanno più di quattro anni di età.

Volkswagen non propone solamente ricambi originali, ma vende anche altri prodotti fondamentali per la vostra vettura, come l’olio motore e gli pneumatici. A questi si aggiunge un vasto catalogo di accessori, pensati per rispondere a ogni esigenza degli automobilisti.

Riparazioni prive di difetti

Potete portare la vostra automobile nelle officine Volkswagen anche se avete bisogno di una riparazione. Nel tempo può capitare che la propria macchina abbia problemi. Un pezzo potrebbe rompersi per tanti motivi diversi, ad esempio per una buca troppo profonda. I meccanici di Volkswagen, grazie ai pezzi di ricambio a loro disposizione, sono pronti a sistemare la vostra vettura e a farla tornare come nuova.

In caso di necessità potete anche contattare il Servizio Mobilità Volkswagen per ricevere soccorso direttamente in strada. Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Trovate maggiori informazioni direttamente sul sito.