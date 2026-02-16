Sono 12 milioni gli italiani che soffrono di disturbi del sonno. Secondo l’Associazione Italiana di Medicina del Sonno (AIMS), 1 adulto su 4 e 1 minore su 5 ha problemi di insonnia, con una prevalenza del 60% tra le donne. Non solo: il 30% degli italiani dorme meno di 6 ore per notte, quando gli esperti raccomandano almeno 7-8 ore per un riposo adeguato.

Il vero problema non è l’insonnia di per sè: disturbi del sonno prolungati possono aumentare il rischio di depressione, malattie cardiovascolari, obesità e compromettere le funzioni cognitive. In questo contesto, sempre più persone cercano alternative naturali ai farmaci ipnotici tradizionali, che spesso causano dipendenza e altri effetti collaterali. Tra le soluzioni emergenti c’è l’olio di CBD.

Ne parliamo con Crystalweed, azienda italiana attiva dal 2014 nella produzione di derivati della canapa, che propone un olio di CBD full spectrum in concentrazioni variabili (5%, 10%, 20% e 30%) per rispondere alle diverse esigenze legate al sonno.

Una nazione che non riposa

I numeri parlano di un’emergenza silenziosa. Oltre ai 12 milioni di italiani con disturbi del sonno, uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato che quasi 1 italiano su 3 dorme un numero insufficiente di ore (uguale o inferiore a 6 ore) e 1 su 7 riporta una qualità insoddisfacente del proprio sonno. La situazione è particolarmente preoccupante tra gli anziani e le persone con livello socioeconomico inferiore.

Esistono anche differenze geografiche interessanti: in Puglia e Sicilia si dorme mediamente 6,6 ore per notte, mentre in Val d’Aosta la media sale a 7,5 ore. Secondo gli esperti del sonno, inoltre, l’insonnia si acuisce durante il cambio di stagione perché cambiano le abitudini e gli equilibri del ritmo circadiano. In autunno, in particolare, si associa facilmente a sintomi come stanchezza e ansia.

Come racconta Crystalweed, «il 46% di chi soffre di insonnia non fa nulla per risolvere il problema. Molti temono la dipendenza dai farmaci tradizionali o hanno sperimentato i loro pesanti effetti collaterali. Ecco perché sempre più persone si rivolgono a soluzioni naturali come il CBD».

Come il CBD interagisce con il sonno

A differenza dei farmaci ipnotici tradizionali, che agiscono “forzando” il sonno attraverso la sedazione, il CBD sembra lavorare in modo più sottile, interagendo con diversi sistemi del nostro organismo coinvolti nella regolazione del ritmo sonno-veglia.

Il CBD interagisce con il sistema endocannabinoide, ma anche con i recettori della serotonina (5-HT1A), i recettori GABA e altri sistemi di neurotrasmettitori. «Questa azione su più fronti potrebbe spiegare perché il CBD non solo aiuta ad addormentarsi, ma sembra migliorare anche la qualità del sonno», spiegano da Crystalweed.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda il rapporto tra ansia e insonnia. Secondo gli esperti di medicina del sonno, una delle cause principali dell’insonnia è l’iperveglia, spesso legata proprio all’ansia. «Il CBD ha dimostrato proprietà ansiolitiche in diversi studi», continuano dall’azienda. «Riducendo l’ansia, può indirettamente favorire un sonno migliore, creando le condizioni mentali giuste per riposare».

Gli studi clinici sul CBD e l’insonnia

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha iniziato a esplorare seriamente il potenziale del CBD per i disturbi del sonno. Uno degli studi più significativi è stato pubblicato nel 2024 sul Journal of Clinical Sleep Medicine e poi aggiornato nel 2025.

I ricercatori hanno testato 300 mg di CBD combinato con terpeni naturali su 125 persone con insonnia. I risultati sono stati sorprendenti: i partecipanti che hanno assunto il CBD hanno sperimentato un aumento significativo del tempo trascorso sia nel sonno profondo che nel sonno REM. In pratica, hanno guadagnato quasi un’ora di sonno di qualità per notte, misurata con dispositivi indossabili di monitoraggio del sonno.

«È un approccio completamente diverso rispetto ai sedativi tradizionali», continuano dall’azienda. «Il CBD non ti mette KO, ma aiuta il corpo a raggiungere naturalmente le fasi di sonno più profonde e riparatrici».

Il ruolo dei terpeni e l’effetto entourage

Negli studi più recenti, i ricercatori hanno scoperto che il CBD funziona meglio quando è combinato con altri composti naturali presenti nella canapa, in particolare i terpeni. I terpeni sono molecole aromatiche che si trovano in molte piante e che hanno proprietà biologiche specifiche.

Alcuni terpeni hanno mostrato proprietà sedative proprie. Il linalolo, per esempio (presente anche nella lavanda), ha effetti calmanti documentati. Il mircene sembra aumentare la durata del sonno. L’alfa-pinene può migliorare la fase di sonno non-REM. «È quello che chiamiamo effetto entourage», spiegano da Crystalweed. «I diversi composti della canapa lavorano insieme in sinergia, potenziando gli effetti benefici».

Questo è uno dei motivi per cui l’azienda ha scelto di produrre un olio full spectrum piuttosto che CBD isolato. Nel nostro olio sono presenti naturalmente non solo il CBD ma anche altri cannabinoidi minori e terpeni», continuano dall’azienda. «Crediamo che questa complessità naturale sia più efficace del CBD puro».

CBD vs sonniferi tradizionali

I farmaci ipnotici tradizionali, dalle benzodiazepine agli Z-drugs (zolpidem, zopiclone), sono efficaci nel breve termine ma presentano diverse problematiche. La dipendenza è un rischio concreto: molte persone che iniziano a usarli per qualche settimana si ritrovano a non riuscire più a dormire senza.

Gli effetti collaterali sono comuni: sonnolenza diurna, confusione mentale, problemi di memoria, aumento del rischio di cadute negli anziani. Inoltre, come abbiamo visto, questi farmaci alterano la struttura naturale del sonno, riducendo le fasi REM e profonde.

Il CBD, in confronto, ha mostrato un profilo di sicurezza molto più favorevole negli studi clinici. «Gli effetti collaterali riportati sono stati minimi e transitori», spiegano da Crystalweed. «Alcuni partecipanti agli studi hanno riferito lieve stanchezza o lievi disturbi gastrointestinali, ma nulla di paragonabile agli effetti delle benzodiazepine. E soprattutto, non c’è evidenza di dipendenza fisica».

Quindi, sebbene il CBD non sostituisce i farmaci nelle insonnie severe rappresenta una valida alternativa per chi cerca una soluzione naturale o vuole ridurre gradualmente l’uso di ipnotici.

Come e quando assumere l’olio di CBD per il sonno

Gli studi clinici hanno utilizzato dosaggi diversi, da 150 mg fino a 300 mg al giorno. «Nella pratica quotidiana, molte persone trovano beneficio anche con dosaggi più bassi», spiegano da Crystalweed. «L’importante è trovare la dose giusta per sé, partendo sempre bassa e aumentando gradualmente».

Il timing è importante. Gli studi hanno mostrato risultati migliori quando il CBD viene assunto circa 60 minuti prima di andare a letto. «Il CBD ha bisogno di tempo per essere assorbito e iniziare a fare effetto», continuano dall’azienda. «Prenderlo un’ora prima di coricarsi permette di sfruttare al meglio la sua azione».

La costanza è fondamentale. «Il CBD non è come un sonnifero che funziona immediatamente», precisano dall’azienda. «Lavora gradualmente, regolando i sistemi dell’organismo. Alcuni notano miglioramenti già dopo pochi giorni, altri hanno bisogno di 2-3 settimane di uso regolare per vedere i risultati migliori».

Insonnia e disturbi correlati

L’insonnia raramente arriva da sola. Spesso è legata ad altri disturbi: ansia, depressione, dolore cronico, sindrome delle gambe senza riposo. «Uno degli aspetti interessanti del CBD è che può agire su più fronti contemporaneamente», spiegano da Crystalweed.

Se l’insonnia è causata dall’ansia, il CBD può aiutare riducendo l’ansia stessa. Se è legata al dolore cronico, le proprietà analgesiche del CBD possono alleviare il disagio che impedisce di dormire. «È un approccio olistico», continuano dall’azienda. «Non si limita a sopprimere il sintomo ma cerca di affrontare alcune delle cause sottostanti».

Tuttavia, gli esperti di medicina del sonno sono unanimi: nessun integratore o farmaco può sostituire una buona igiene del sonno. «Il CBD può aiutare, ma funziona meglio se abbinato a comportamenti sani», spiegano da Crystalweed.

Le regole base dell’igiene del sonno includono: andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora (anche nei weekend), evitare schermi luminosi nell’ora prima di dormire, mantenere la camera da letto fresca e buia, evitare caffeina nel pomeriggio e sera, non fare pasti pesanti a ridosso del sonno.

«Vediamo il CBD come uno strumento che si inserisce in una strategia più ampia per migliorare il sonno», continuano dall’azienda. «Se una persona beve tre caffè dopo le 18, dorme con la TV accesa e va a letto ogni sera a un orario diverso, il CBD da solo farà fatica a risolvere il problema. Ma se abbinato a buone abitudini, può fare davvero la differenza».

La qualità che fa la differenza una notte migliore

In un paese dove 12 milioni di persone soffrono di disturbi del sonno e dove il 30% della popolazione dorme meno di 6 ore per notte, trovare soluzioni naturali ed efficaci è diventato una priorità. L’olio di CBD non è una bacchetta magica, ma le evidenze scientifiche suggeriscono che può essere un valido supporto per chi cerca un riposo di qualità senza ricorrere ai farmaci tradizionali.

L'olio di CBD full spectrum di Crystalweed, disponibile in quattro concentrazioni (5%, 10%, 20% e 30%), è pensato per rispondere alle diverse esigenze: chi inizia può partire con concentrazioni più basse, chi ha disturbi più persistenti può orientarsi su dosaggi maggiori. «La tracciabilità e la qualità sono fondamentali», ricordano dall'azienda. «Ogni lotto viene analizzato per garantire che contenga esattamente quello che dichiariamo in etichetta e che sia privo di contaminanti».

Dormire bene non dovrebbe rappresentare un lusso, è un diritto. «E se possiamo aiutare anche solo una parte di quei 12 milioni di italiani a riposare meglio, con un prodotto naturale e sicuro, allora il nostro lavoro ha un senso», concludono da Crystalweed.