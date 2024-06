La gotta è una malattia articolare infiammatoria causata da un accumulo di acido urico nel sangue. Questa condizione può causare la formazione di cristalli che si depositano nelle articolazioni, provocando dolore improvviso, arrossamento e gonfiore.

Anche se storicamente associata a un’alimentazione ricca e abbondante, la gotta può colpire chiunque, indipendentemente dallo stile di vita. Come spiegato in questa pagina sulla gotta, ecco quali sono le cause, i sintomi e i trattamenti efficaci per gestire questa condizione.

Cause della gotta

Quando vi è un eccesso di acido urico nel sangue si ha una condizione nota come iperuricemia. L’acido urico è un prodotto di scarto del metabolismo delle purine, sostanze presenti naturalmente nel nostro corpo e in alcuni alimenti.

Normalmente, viene eliminato attraverso i reni, ma quando il corpo ne produce troppo o i reni non riescono a eliminarlo efficacemente, si possono formare cristalli che si depositano nelle articolazioni.

Diversi fattori possono contribuire all’aumento dei livelli di acido urico, tra cui:

Dieta: il consumo eccessivo di alimenti ricchi di purine, come carne rossa, frutti di mare, alcol e bevande zuccherate, può aumentare i livelli di acido urico.

Genetica: una predisposizione ereditaria può rendere alcune persone più inclini a sviluppare la gotta.

Obesità: l’iperuricemia è più frequente in caso di sovrappeso.

Problemi renali: malattie renali possono interferire con l’eliminazione dell’acido urico.

Farmaci: alcuni farmaci, come i diuretici, possono aumentare i livelli di acido urico nel sangue.

Sintomi della gotta

La gotta si manifesta solitamente con attacchi improvvisi e intensi di dolore articolare, che colpiscono più comunemente l’alluce, ma possono interessare anche altre articolazioni come caviglie, ginocchia, polsi e gomiti. I sintomi tipici includono:

Dolore acuto: il dolore è spesso descritto come insopportabile, e può svegliare la persona anche nel cuore della notte.

Infiammazione e rossore: l’articolazione colpita diventa rossa, calda al tatto e molto sensibile.

Gonfiore: l’area interessata si gonfia rapidamente durante un attacco di gotta.

Limitazione del movimento: il dolore e il gonfiore possono rendere difficile muovere l’articolazione colpita.

Trattamenti per la gotta

I trattamenti per la gotta non includono solo l’assunzione di farmaci, che pure sono fondamentali per contrastare questa condizione, ma anche cambiamenti nello stile di vita. Ecco alcuni metodi efficaci per trattare questa condizione:

Farmaci antinfiammatori: i FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei) sono spesso utilizzati per ridurre il dolore e l’infiammazione durante un attacco di gotta. È importante seguirne le indicazioni del medico per evitare effetti collaterali.

Colchicina: si tratta di un alcaloide estratto dalle piante utilizzato prevalentemente per alcune patologie infiammatorie e per la gotta. È utile per ridurre il dolore e l’infiammazione se assunto nelle prime fasi di un attacco.

Corticosteroidi: in caso di attacchi gravi o quando altri farmaci non sono efficaci, i corticosteroidi possono essere utilizzati per alleviare i sintomi.

Farmaci specifici per ridurre l’acido urico: a lungo termine, i medici possono prescrivere farmaci che hanno la funzione di diminuire la produzione di acido urico o migliorare la sua eliminazione.

Cambiamenti dietetici: è consigliabile limitare il consumo di carne rossa, frutti di mare, alcol e bevande zuccherate mentre dovrebbero essere assunte in abbondanza frutta, verdura e cereali integrali.

Prevenire la gotta con gli stili di vita

Per prevenire la gotta o ridurre la frequenza degli attacchi, è essenziale adottare uno stile di vita sano e fare scelte consapevoli nella vita quotidiana. Innanzitutto, mantenere una buona idratazione è fondamentale: assumere acqua in abbondanza permette la diluizione dell’acido urico e ne facilita l’eliminazione, riducendo così il rischio di formazione di cristalli.

Un altro aspetto importante è il mantenimento di un peso corporeo sano. L’obesità è un noto fattore di rischio per l’iperuricemia e di gotta, quindi, raggiungere e mantenere un peso equilibrato può fare una grande differenza. L’attività fisica regolare non solo aiuta a controllare il peso, ma migliora il benessere fisico.

È altrettanto importante prestare attenzione all’alimentazione. Ridurre il consumo di alimenti ricchi di purine, come carne rossa e frutti di mare, può aiutare a mantenere i livelli di acido urico sotto controllo. Inoltre, limitare l’assunzione di alcol e bevande zuccherate è fondamentale, poiché queste possono aumentare i livelli di acido urico e scatenare attacchi di gotta. Invece, una dieta ricca di frutta, verdura e cereali integrali può migliorare la salute delle articolazioni e prevenire la malattia.