L’assicurazione auto e moto è una spesa importante per molte famiglie italiane. Il costo della polizza può variare a seconda di una serie di fattori, tra cui la classe di merito, la potenza del veicolo, l’età del conducente e la storia assicurativa. Per poter risparmiare sulla propria assicurazione auto e moto, è importante confrontare le offerte delle varie compagnie assicurative. Questo può essere un processo lungo e laborioso, ma può essere facilitato .



I comparatori di tariffe

I comparatori di tariffe sono un ottimo strumento per confrontare le offerte delle varie compagnie assicurative in modo rapido e semplice. Questi siti web difatti consentono di inserire i dati relativi al proprio veicolo e al proprio profilo assicurativo e di ottenere un preventivo assicurazione auto o moto personalizzato da tutte le compagnie assicurative che operano sul mercato.

I comparatori di tariffe sono gratuiti e non comportano alcun impegno. Inoltre, sono molto facili da utilizzare; basta inserire i dati richiesti e attendere che il comparatore generi i preventivi.



Come utilizzare i comparatori di tariffe

Per utilizzare un comparatore di tariffe online come ad esempio Preventivo-Asicurazioni di Selectra Italia, è necessario seguire questi semplici passaggi:

Accedi al sito web del comparatore di tariffe; Inserisci i tuoi dati anagrafici e quelli relativi al tuo veicolo e al tuo profilo assicurativo; Clicca sul pulsante “Procedi”; Attendi che il comparatore generi i preventivi.



Una volta generati i preventivi, puoi compararli tra loro per trovare la polizza più conveniente in base alle tue esigenze e necessità. Per facilitare il confronto, i comparatori di tariffe forniscono una serie di informazioni, tra cui:

Il costo della polizza;

Le coperture offerte;

La franchigia;

Il massimale.



Vantaggi dei preventivi online

I preventivi online offrono una serie di vantaggi rispetto ai preventivi tradizionali, richiesti direttamente alle compagnie assicurative.

Innanzitutto, i preventivi online sono più rapidi da ottenere. Basta inserire i dati richiesti sul sito web del comparatore e il preventivo sarà generato in pochi secondi. In secondo luogo, i preventivi online sono più convenienti: le compagnie assicurative sono più propense a offrire tariffe più competitive online, in quanto la concorrenza è maggiore.

In terzo luogo questi preventivi sono più trasparenti. I siti web dei comparatori di tariffe forniscono informazioni dettagliate sulle coperture offerte dalle varie compagnie assicurative, in modo da poter scegliere la polizza più adatta alle proprie esigenze.



Consigli per risparmiare sulla propria assicurazione auto e moto

Oltre a utilizzare i comparatori di tariffe, ci sono altri modi per risparmiare sulla propria assicurazione auto e moto. Ecco alcuni consigli:

Rivedi la tua classe di merito : Se hai una classe di merito alta, puoi tentare di migliorare la tua posizione accedendo a un corso di guida sicura o a un servizio di recupero punti;





: Se hai una classe di merito alta, puoi tentare di migliorare la tua posizione accedendo a un corso di guida sicura o a un servizio di recupero punti; Aumenta la franchigia : In caso di sinistro, la franchigia è la parte del danno che dovrai pagare di tasca tua. Aumentando la franchigia puoi ridurre il costo della polizza;





: In caso di sinistro, la franchigia è la parte del danno che dovrai pagare di tasca tua. Aumentando la franchigia puoi ridurre il costo della polizza; Scegli le coperture giuste : Non tutte le coperture sono necessarie. Scegli solo le coperture che ti servono davvero per ridurre il costo della polizza;





: Non tutte le coperture sono necessarie. Scegli solo le coperture che ti servono davvero per ridurre il costo della polizza; Compra la polizza online. Le polizze online sono spesso più convenienti rispetto alle polizze acquistate presso un agente.

Seguendo questi consigli potrai davvero risparmiare una parte significativa del costo della tua assicurazione auto e moto.