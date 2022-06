Organizzare un party per i nostri figli non è un compito semplice. Quanto budget abbiamo a disposizione? Che tipo di festa desideriamo organizzare? Che location andremo a scegliere? Queste e altre domande affollano la nostra testa. In questo articolo cercheremo di fare un po’ di ordine, così da capire come organizzare delle feste di compleanno per bambini davvero indimenticabili.

Quanto budget abbiamo a disposizione?

Per prima cosa dobbiamo valutare quanto budget abbiamo a disposizione. A seconda di quanto siamo disposti a spendere ci troveremo di fronte a ipotesi molto differenti tra loro. Una cifra bassa ci porta a valutare l’opzione del fai-da-te, che ci consente di abbattere i costi. Al contrario se abbiamo un budget più ampio possiamo affidarci a strutture che organizzano eventi. Ci sono molti ristoranti e locali che propongono dei piani dedicati per chi sceglie queste location per una festa di compleanno.

Scegliere la location

Dopo aver deciso il nostro budget è il momento di selezionare la location. Per farlo bisogna valutare attentamente la stagione. Festeggiare un compleanno in estate e farlo in inverno ci mette davanti a esigenze differenti. In inverno è necessario un luogo chiuso, che ci protegga dal freddo e dalla pioggia. Per questo le opzioni principali sono affidarsi a un ristorante oppure affittare una sala.

In estate al contrario possiamo festeggiare all’aperto, visto che nella maggior parte delle giornate splende il sole. Possiamo organizzare delle feste di compleanno per bambini nel nostro giardino, o chiederlo in prestito a parenti o amici. Oppure possiamo organizzare la festa in un parco pubblico, informandoci preventivamente se ciò è possibile. In tal caso è importante tenere il parco pulito, evitando che i rifiuti si spargano nell’area verde.

Durante la primavera e l’autunno prendere una decisione è più difficile. Vi consigliamo di controllare l’andamento del meteo nelle settimane precedenti, per valutare se fidarvi del clima o se invece scegliere la sicurezza di una sala.

Un buon buffet

Cosa far mangiare agli ospiti della festa di compleanno? Un buon buffet può essere la soluzione. Possiamo prepararlo piuttosto facilmente, e non richiede grandi risorse economiche. Il consiglio è quello di prendere dei piccoli panini e di farcirli con prosciutto, formaggio, mortadella e simili. Si possono preparare dei rustici, utilizzando i wurstel, o cucinare delle pizzette, gustose e molto apprezzate. Non possono mancare dei tramezzini, così come dei vassoi di patatine e popcorn.

Con i bambini è piuttosto facile preparare un buffet, perché hanno gusti semplici e si accontentano davvero con poco. Prima di organizzare è buona norma chiedere agli ospiti se ci sono particolari intolleranze, così da poter preparare eventuali alternative.

Nel caso dei ristoranti la situazione potrebbe essere molto differente. In molti casi i ristoranti hanno già dei menù prestabiliti, da proporre proprio in occasione di queste feste. Altre strutture invece permettono di organizzare da zero un menù personalizzato.

Far divertire i bambini

L’animazione può essere utile per le feste di compleanno dei bambini? Non c’è una reale risposta, e molto dipende dalla struttura stessa della festa e dai partecipanti. Per un party all’aperto non è necessaria l’animazione, perché i bambini sanno come divertirsi quando si trovano in ampi spazi verdi. Al contrario in una festa in una sala chiusa, come può accadere in inverno, l’animazione potrebbe coinvolgere gli ospiti e scacciare la noia. Possiamo sia far intervenire dei professionisti, sia cercare dei giochi di gruppo da fare in rete, da proporre ai bambini nel corso della giornata.