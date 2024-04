Il trucco permanente per le sopracciglia è una moda molto in voga negli ultimi anni. Soprattutto le donne si trovano a ovviare al problema della depilazione delle sopracciglia riuscendo ad apportare questi piccoli tatuaggi permanenti che regalano sempre la stessa forma e contorno agli occhi. Necessario a questo punto è solo la depilazione totale della ricrescita che si può fare in pochi semplici passaggi senza dover attivarsi con precisione.

Questa nuova metodologia è importante perché permette ai clienti di operare una sola volta ed eventualmente tornare ogni tanto per rinforzare il trucco. Non è un intervento invasivo e non crea nessun tipo di dolore. Ma andiamo a scoprire le cose più da vicino.

Per prima cosa non dobbiamo avere un tatuaggio precedente, altrimenti dobbiamo procedere con la rimozione laser oppure la correzione sopracciglia trucco permanente.

Come si applica il trucco delle sopracciglia

Noto anche come microblading, il trucco delle sopracciglia è una procedura cosmetica che porta all’inserimento di pigmenti neri nella pelle per creare delle sopracciglia che abbiano un aspetto naturale e definito. Si tratta, come detto, di un processo che possa risparmiarci il trucco tradizionale applicato ogni giorno. I risultati promettono una durata efficace fino a tre anni, anche se è importante anche la manutenzione.

Si utilizza per depositare i pigmenti un dispositivo che va a depositare sulla pelle i pigmenti attraverso delle piccolissime incisioni superficiali proprio come accade per i tatuaggi anche se in maniera decisamente più superficiale.

I professionisti che utilizzano questo tipo di procedimento devono essere molto qualificati e in grado di utilizzare una micro-lama o un ago molto sottile per andare a imitare alla vista i peli naturali delle sopracciglia.

Procedimenti per effettuare il microblanding

Per poter effettuare il microblanding si devono effettuare dei passi molto importanti. Il primo è sicuramente la consultazione iniziale che porta al confronto con uno specialista per capire il tipo di pelle che si andrà a toccare e cercare di trarre informazioni dettagliate per arrivare a fare un lavoro perfetto e che non porti a nessuna ripercussione.

Il secondo passo è quello del design delle sopracciglia. Una volta stabilito come si andrà a intervenire sull’utente sarà necessario studiare il design che verrà ovviamente prima lavorato al computer. Si dovrà fare attenzione a capire la simmetria del viso della persona, le distanze degli occhi utilizzando quelli che sono strumenti di misurazione e marcatori per garantire un risultato perfetto.

Si passa poi all’applicazione del pigmento che porterà il professionista a completare il suo lavoro direttamente sul viso del cliente cercando di soddisfare le sue esigenze e trattando la sua pelle rispetto a quelli che sono i dictat raccolti in fase di analisi preliminare.

C’è poi tutta una fase dedicata al post trattamento. Il professionista deve fornire delle informazioni precise, come capita dopo un tatuaggio, su come trattare la zona che inevitabilmente vivrà una fase di micro cicatrizzazione. Si possono applicare creme lenitive o balsami che vanno a ridurre lo stato di infiammazione.

Si passa poi ai ritocchi che potrebbero essere necessario per migliorare la situazione del nostro trucco permanente ed evitare che alcune zone possano andarsi a decolorare o ad avere un impatto negativo.