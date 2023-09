Il noleggio di un’auto – a breve o a lungo termine – richiede una valutazione accurata e delle domande specifiche da porgere. Questo, ci evita e ci preserva da danni e da spiacevoli inconvenienti. Molto spesso infatti, soprattutto quando ci si incorre a problemi, il locatore non è quasi mai consapevole (almeno pienamente), di alcune clausole contrattuali.

A parte il fatto che, la maggior parte di noi, odia la lettura – a maggior ragione in minuscolo – delle clausole contrattuali, dove però si celano quei concetti che se appresi anticipatamente, ci darebbero l’opportunità di prendere atto di situazioni che potrebbero succede in un altro momento.

Noleggio di un’auto: a cosa porre attenzione

Il noleggio di un’auto (che sia a breve oppure a lungo termine), comporta dei check doverosi, che se inizialmente ci sembrano banali, successivamente sono gli stessi che faranno la differenza. Ecco perché, occorre valutare tutte le condizioni possibili.

Nel momento in cui si provvede alla locazione di un veicolo, ci sono delle domande specifiche da porre a chi ci noleggia il mezzo. Ti suggeriamo di analizzarle una per una, in modo tale da poter prevenire qualsiasi inconveniente, ma soprattutto i malintesi che potrebbero nascere in un secondo momento.

Check e fotocopia dei danni

Un primo aspetto importante – seppur possa sembrare scontato – è quello di accertarsi di aver verificato ancor prima della consegna delle chiavi, tutti i graffi e i danni (sia esterni che interni), che il mezzo da prendere in locazione presenta.

Se è il caso, ti suggeriamo di scattare delle foto o registrare dei video (hai il diritto di poterlo fare), in modo tale da avere una prova documentabile in più. Inoltre, fai in modo che la società di autonoleggio ti fornisca una fotocopia del modulo in cui vengono riportati i danni/problemi già segnalati.

È un passaggio estremamente importante, per evitare che tu possa perdere l’eventuale caparra cauzionale o affinché non ti vengano addebitati dei costi che non ti competono.

Orario di consegna e ritiro del veicolo

Potrebbe essere un aspetto non influente. Le società di autonoleggio, spesso inseriscono una clausola contrattuale che prevede l’addebito di una sanzione qualora la ri–consegna del mezzo non avvenga nell’orario pre-stabilito.

Per evitare problemi, accertati che in primis, l’orario riportato nel foglio di consegna del mezzo, coincida realmente con quello reale. In caso di ritardi da parte dell’azienda, fallo notare, altrimenti potrebbe essere utilizzato contro di te.

Lo stesso vale per la consegna, visto che le aziende sono molto esigenti, assicurati di non essere in ritardo per evitare spiacevoli addebiti.

Assicurazione e carburante

Sia l’assicurazione che il carburante, sono due elementi altrettanto importanti, ed anche molto delicati. Vedremo di analizzarli in modo individuale, cosicché da correre ai ripari, ancor prima che possa succedere un avvenimento poco piacevole.

Iniziando dal carburante, dobbiamo chiedere quale sia la formula adottata. Sostanzialmente, le aziende possono far affidamento alla politica “da pieno a pieno”, oppure “Full to Empty”. La prima, consiste nel consegnare il mezzo locato, con il pieno del carburante (come te l’avrebbero dovuta dare).

Quanto alla formula Full to Empty – a nostro parere sconsigliata – devi consegnare l’auto con il serbatoio semi vuoto. Solitamente questo genere di soluzione viene adottata dalle società di autonoleggio che preferiscono risparmiare sul carburante, evitando costi ingenti da anticipare.

Un altro aspetto – spesso accorpato al carburante – è l’assicurazione. Leggere quel che è incluso, è di estrema importanza, perché alcuni costi o danni, potrebbero essere assoggettati al locatore, inconscio delle spese impreviste a suo carico.

Le compagnie tendono a suggerire la sottoscrizione della Kasko, con un supplemento che potrebbe arrivare a costare anche 20€/40€ al giorno in più. Prima di accettare la loro proposta, è meglio domandare a voce (e poi leggendo il contratto), cosa è incluso nella RCA base.

Chilometraggio

Non sono tutte le aziende che applicano la clausola dei “km illimitati”. Questo vuol dire, che qualora si superassero i chilometri stabili dal contratto, potrebbe non solo esser applicata una penale, ma anche addebitato un costo aggiuntivo per ogni km in eccesso.

Sicuramente il limite dei km, comporta un costo del noleggio molto più basso rispetto a quello che verrebbe offerto se i chilometri fossero illimitati. Questo però, non implica che se il conduttore avesse esigenze specifiche, potrebbe richiedere l’estensione dei chilometri.

Nei contratti di noleggio a lungo termine ad esempio, è raro che venga approvato il chilometraggio illimitato, tuttavia, ogni soluzione è personalizzabile in base alle proprie esigenze. Il più delle volte si può arrivare anche a 50.000 Km annui.

Anticipo monetario e cauzione

Quando si parla di noleggio a breve termine, spesso le società di autonoleggio (specialmente in caso di pagamento con carta prepagata o di debito), richiedono un deposito cauzionale considerevole. Se volessi abbassare l’importo da dare come caparra, ti basterà proporre una carta di credito.

Una carta di credito dà maggior sicurezza al locatario, rispetto ad una carta prepagata o di debito, che potrebbe essere usa e getta, e dunque non avrebbe modo di addebitarti ulteriori costi in caso di danni o problemi.

Nel noleggio a lungo termine invece, non esiste nessuna caparra, ma soltanto la scelta di versare o meno un anticipo, che consiste in un pagamento anticipato per ridurre il canone della rata mensile. Questo “acconto” però, non verrà restituito. Se non sei sazio delle nozioni che hai letto in questo articolo sul noleggio auto, puoi sicuramente approfondire le tue conoscenze in uno dei più importanti blog del settore, quello di Finrent.